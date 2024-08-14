سياسة
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الاحتلال يعلن رصد 3 صواريخ تجاه كريات شمونة واستهداف 5 بلدات جنوبي لبنان
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أنه رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان على مستوطنة كريات شمونة (شمال)، واستهدف مواقع في 5 بلدات بالجنوب اللبناني.
الاحتلال يعلن رصد 3 صواريخ تجاه كريات شمونة واستهداف 5 بلدات جنوبي لبنان
الاحتلال يعلن رصد 3 صواريخ تجاه "كريات شمونة" شمالي إسرائيل / صورة: AA
14 أغسطس 2024

ذكرت إذاعة الجيش أن 3 صواريخ على الأقل أُطلقت من لبنان وسقطت على كريات شمونة. ​​​​​​​وقال الجيش، عبر سلسلة بيانات: "رُصد إطلاق قذائف من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة بمنطقة منارا دون إصابات"، عقب دوي صافرات إنذار في بلدات قرب الحدود.

وأضاف أن مقاتلات حربية إسرائيلية "قصفت مباني عسكرية لحزب الله في بلدتي رب الثلاثين وبليدا ومنصة إطلاق (صواريخ) في بلدة حولا (جنوب)".

كما "هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مبنى عسكرياً لحزب الله في بلدة الناقورة"، وفق الجيش.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد جيش الاحتلال بأن مقاتلات حربية "أغارت على مبنى عسكري لحزب الله في بلدة عيتا الشعب".

من جانبه، قال حزب الله، في بيان، إنه قصف ‏كريات شمونة بِصواريخ كاتيوشا، رداً على قصف إسرائيل بلدة العباسية ‏وإصابة المدنيين فيها.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عبر بيان الأربعاء، إصابة 17 شخصاً، بينهم 4 أطفال حالتهم حرجة، جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة العباسية في مدنية صور (جنوب).

ووسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة، تتأهب إسرائيل لرد انتقامي من حزب الله على اغتيالها القيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر في بيروت يوم 30 يوليو/تموز الماضي.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي لبنانية في الجنوب، وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قصفاً يومياً، ما خلّف مئات القتلى والجرحى معظمهم في الجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء حرب مدمرة تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ ما أسفر عن أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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