سياسة
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استشهاد فلسطينيَّين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مخيم بلاطة بالضفة
استُشهد فلسطينيان اثنان، فجر اليوم الخميس، وأُصيب اربعة آخرون، بينهم طفلة وسيدة، إثر قصف طائرة مسيرة مخيم بلاطة شرقي نابلس.
استشهاد فلسطينيَّين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مخيم بلاطة بالضفة
استشهاد فلسطينيَّين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مخيم بلاطة بالضفة / صورة: AA
15 أغسطس 2024

كما أصيب أربعة شبان آخرون برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال أثناء اقحامها مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية في نابلس.

وفي بيان، أكّد الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد شابين احدهما (24 عاماً)، وإصابة أربعة آخرين بينهم طفلة وسيدة، إثر قصف طائرة مسيرة، تجمعاً للمواطنين في مخيم بلاطة.

وفي وقت سابق الخميس، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر محلية، أنه نُقل عدد من الإصابات إلى أحد المستشفيات بمدينة نابلس، وأن إحدى الإصابات خطيرة.

وذكرت "وفا" أن "قوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة نابلس الشرقية عند منتصف الليل، أعاقت تحرك مركبات الإسعاف التي تنقل المصابين، وأوقفت إحداها التي كانت تنقل مصاباً".

كانت مصادر في الهلال الأحمر قد أكدت إصابة ثلاثة مواطنين، إثر اقتحام قوات الاحتلال المستمر للمنطقة الشرقية بنابلس، التي تؤمِّن الحماية للمستوطنين الذين داهموا مقام يوسف شرقي نابلس.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة التي خلَّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته خصوصاً شمالي الضفة، كما وسّع المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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