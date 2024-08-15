سياسة
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بعد أشهر من الاحتجاجات.. استقالة رئيسة جامعة كولومبيا على خلفية حرب غزة
أعلنت رئيسة جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، مينوش شفيق، استقالتها، أمس الأربعاء، وذلك بعد أربعة أشهر تقريباً من إشرافها على تعامل الجامعة مع احتجاجات في الحرم الجامعي على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة.
بعد أشهر من الاحتجاجات.. استقالة رئيسة جامعة كولومبيا على خلفية حرب غزة
رئيسة جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة مينوش شفيق / صورة: Reuters
15 أغسطس 2024

وقالت شفيق في بريد إلكتروني أرسلته إلى الموظفين والطلاب: "كانت أيضاً فترة من الاضطرابات، إذ كان من الصعب التغلب على تباين وجهات النظر في مجتمعنا. لقد كان لهذه الفترة أثر سلبي على أسرتي، كما كان الأمر بالنسبة لآخرين في مجتمعنا".

وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاماً في حرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولاينا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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