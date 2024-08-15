وأعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل إرسال وفود إلى قطر للمشاركة في المفاوضات التي يفترض أن يحضرها أيضاً ممثلون عن الحكومتين المصرية والقطرية الوسيطتين إلى جانب واشنطن، في ظل تصعيد إقليمي بين إسرائيل من جهة، وإيران وحلفائها من جهة أخرى.

وأكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وفداً إسرائيلياً سيحضر محادثات الخميس في الدوحة، إذ سيحاول الوسطاء التوصل إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين فيه.

وأوضح بيان صادر عن مكتبه أن الوفد سيضمّ "رئيسي الموساد والشين بيت فضلاً عن نيتسان ألون (منسّق ملف الرهائن) وعوفير فالك (مستشار سياسي)"، بينما ذكرت مصادر أمريكية متابعة للملف، أن رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية وليام بيرنز سيتوجه إلى الدوحة للمشاركة في المفاوضات.

وقال مصدر في حماس إن الحركة "ستراقب وتتابع سير جولة التفاوض، وهل مسار المفاوضات جدّي من جانب الاحتلال ومجدٍ لتنفيذ الاقتراح الأخير، أم إنه استمرار للمماطلة التي يتبعها نتنياهو".

في السياق، أكدت فصائل فلسطينية بينها حركة حماس، مساء الأربعاء، تمسكها بتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في "أوراق الإطار" التي قدمها الوسطاء في 2 يوليو/تموز الماضي، استناداً للمقترح الذي عرضه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لوقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى.

وقالت الفصائل في بيان: "نؤكد موقفنا الثابت من المفاوضات (حول وقف الحرب وتبادل الأسرى) والصادر عن قيادة المقاومة بضرورة بحث آليات تنفيذ ما اتفق عليه في أوراق الإطار المقدمة من الوسطاء (في 2 يوليو/تموز)، والتي تحقق وقفاً شاملاً للعدوان على غزة وانسحاباً كاملاً للاحتلال من القطاع وكسراً للحصار وفتحاً للمعابر، وإعادة إعمار وتحقيق صفقة جادة لتبادل الأسرى".

في غضون ذلك، أجرى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب مكالمة هاتفية مع نتنياهو، إذ ناقشا صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين، وفقاً لما نقله موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن مصادر أمريكية قالت، إن المكالمة كانت تهدف إلى تشجيع نتنياهو على قبول الاتفاق.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.