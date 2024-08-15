سياسة
3 دقيقة قراءة
الدوحة تستضيف مفاوضات هدنة في غزة وحماس تؤكد تمسكها بمقترح الوسطاء
تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، مفاوضات حول وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، بينما أكدت فصائل فلسطينية بينها حماس تمسكها بتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في "أوراق الإطار" التي قدمها الوسطاء في 2 يوليو/تموز الماضي.
الدوحة تستضيف مفاوضات هدنة في غزة وحماس تؤكد تمسكها بمقترح الوسطاء
جانب من صفقة التبادل الأولى بين حماس وتل أبيب وتسليم محتجزين إسرائيليين للصليب الأحمر في غزة / صورة: AA
15 أغسطس 2024

وأعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل إرسال وفود إلى قطر للمشاركة في المفاوضات التي يفترض أن يحضرها أيضاً ممثلون عن الحكومتين المصرية والقطرية الوسيطتين إلى جانب واشنطن، في ظل تصعيد إقليمي بين إسرائيل من جهة، وإيران وحلفائها من جهة أخرى.

وأكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وفداً إسرائيلياً سيحضر محادثات الخميس في الدوحة، إذ سيحاول الوسطاء التوصل إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين فيه.

وأوضح بيان صادر عن مكتبه أن الوفد سيضمّ "رئيسي الموساد والشين بيت فضلاً عن نيتسان ألون (منسّق ملف الرهائن) وعوفير فالك (مستشار سياسي)"، بينما ذكرت مصادر أمريكية متابعة للملف، أن رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية وليام بيرنز سيتوجه إلى الدوحة للمشاركة في المفاوضات.

وقال مصدر في حماس إن الحركة "ستراقب وتتابع سير جولة التفاوض، وهل مسار المفاوضات جدّي من جانب الاحتلال ومجدٍ لتنفيذ الاقتراح الأخير، أم إنه استمرار للمماطلة التي يتبعها نتنياهو".

في السياق، أكدت فصائل فلسطينية بينها حركة حماس، مساء الأربعاء، تمسكها بتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في "أوراق الإطار" التي قدمها الوسطاء في 2 يوليو/تموز الماضي، استناداً للمقترح الذي عرضه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لوقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى.

وقالت الفصائل في بيان: "نؤكد موقفنا الثابت من المفاوضات (حول وقف الحرب وتبادل الأسرى) والصادر عن قيادة المقاومة بضرورة بحث آليات تنفيذ ما اتفق عليه في أوراق الإطار المقدمة من الوسطاء (في 2 يوليو/تموز)، والتي تحقق وقفاً شاملاً للعدوان على غزة وانسحاباً كاملاً للاحتلال من القطاع وكسراً للحصار وفتحاً للمعابر، وإعادة إعمار وتحقيق صفقة جادة لتبادل الأسرى".

في غضون ذلك، أجرى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب مكالمة هاتفية مع نتنياهو، إذ ناقشا صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين، وفقاً لما نقله موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن مصادر أمريكية قالت، إن المكالمة كانت تهدف إلى تشجيع نتنياهو على قبول الاتفاق.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us