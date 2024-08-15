وقال وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، في تصريح صحفي أمس الأربعاء، إن انضمام تركيا يشكل دليلاً على صلابة القضية، مشيراً إلى أن الخطوة التركية من شأنها أن تجلب منظوراً جديداً للقضية.

وأضاف لامولا: "انضمام تركيا سيمكن المحكمة من النظر إلى القضية من منظور جديد".

ونهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تبت في الإجراءات الاحترازية نظراً لخطورة الوضع في غزة، وجرى عقد جلسات الاستماع بشأن طلب التدابير الاحترازية في لاهاي يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني الماضي.​​​​​​​

وفي 7 أغسطس/آب الجاري، قدمت تركيا بيانها للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية، لتصبح سابع دولة تنضم رسمياً إلى القضية، بعد كلّ من نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.