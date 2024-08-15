وقالت الصحيفة في تحقيق نشرته مساء الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "دأب على اتهام المجتمع الدولي بالنفاق في موقفه من الحرب على قطاع غزة، مدعياً أنه يتجاهل الصراعات الأخرى وغيرها من الكوارث الإنسانية".

وأضافت "هآرتس": "على سبيل المثال، قال نتنياهو في يناير/كانون الثاني الماضي: أين كانت جنوب إفريقيا (رفعت دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، تتهمها بارتكاب إبادة جماعية في غزة)، عندما قُتل الملايين، أو أُجبروا على النزوح من ديارهم في سوريا واليمن؟".

واستدركت الصحيفة: "لكن فحص عدد القتلى في قطاع غزة يكشف أن هذه الحرب من أكثر الحروب دموية منذ بداية القرن، وخاصة إذا نظرت إلى معدل الوفاة ونسبة القتلى من عامة الناس". كما "قتل نحو 40 ألف شخص في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول"، وفق الصحيفة، و"بالنسب المئوية: 2% من أصل عدد السكان البالغ نحو مليوني نسمة".

استهداف مناطق "آمنة"

وبشأن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للنازحين، قالت الصحيفة: "على الرغم من أن معظم سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين، فإن فرارهم إلى المناطق التي وصفها الجيش الإسرائيلي بأنها آمنة لم يجد نفعاً دائماً، إذ قُتل الكثيرون في هذه المناطق أيضاً".

وسبق أن استهدف جيش الاحتلال أكثر من مرة النازحين الفلسطينيين الذين فروا من العمليات العسكرية إلى مناطق زعمت تل أبيب أنها "آمنة"، لكنها لم تسلم من الاستهداف الإسرائيلي الذي أوقع مئات الشهداء والجرحى، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

4000 وفاة شهرياً

وخلصت "هآرتس" إلى أنه "من حيث معدل الوفيات، فإن الحرب في غزة تقع في أحد المراكز الأولى في الصراعات العنيفة منذ بداية القرن، إذ يصل معدل القتلى في غزة إلى نحو 4000 حالة وفاة شهرياً في المتوسط". وقارنت الصحيفة حرب تل أبيب على غزة بالحرب الروسية-الأوكرانية، فقد "بلغ معدل الوفيات 7736 شهرياً".

وفيما يتعلق بالفوارق بين غزة وبقية المناطق، قالت: "الفارق الأكثر وضوحاً بين حروب القرن الحادي والعشرين الأخرى، وما يحدث في غزة، هو حجم منطقة القتال البالغ 360 كيلو متراً مربعاً، وعدم قدرة السكان الذين لا يشاركون في القتال على الهروب من القتال، وقبل كل شيء معدل الضحايا من مجموع السكان".

وفي المناطق التي يعرّفها جيش الاحتلال بأنها "إنسانية"، فإن "الأوضاع المعيشية صعبة للغاية، ويعاني النازحون من الاكتظاظ والعدوى وعدم توافر مأوى آمن ونقص الدواء وغير ذلك"، وفق الصحيفة العبرية.

كما أن "الإحصائية التي ربما توضح بشكل أفضل مدى شدة الكارثة الإنسانية في غزة، هي معدل الوفيات نسبة إلى حجم السكان، إذ قتل 2% من سكان غزة في أقل من عام، وهو أمر غير معتاد في عصر الحروب بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، وخاصة خارج إفريقيا".

ووفقاً لتقديرات صارمة لم تنسبها الصحيفة لمصادرها، "قُتل نحو 2% من السكان في سوريا، كما هو الحال في غزة، ولكن مع فارق مهم، هو أن الحرب مستمرة هناك منذ 13 عاماً"، وفق "هآرتس".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.