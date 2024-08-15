وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، على تليغرام: "في منطقة كورسك نحقق مزيداً من التقدم. من كيلومتر إلى اثنين في مناطق مختلفة منذ مطلع اليوم. وأكثر من 100 عسكري روسي إضافي أُسروا في الفترة نفسها".

وفي وقت سابق، جدد زيلينسكي التأكيد أن العسكريين الأوكرانيين يتقدّمون على نحو "جيد"، وقال: "سنحقق أهدافنا الاستراتيجية".

وفي اليوم الثامن للهجوم الأوكراني، أكّد الجيش الروسي أمس الأربعاء أنه صدّ هجمات أوكرانية كانت تهدف إلى تحقيق تقدّم أكبر في عمق منطقة كورسك قرب خمس بلدات، بينها ليفشينكا التي تبعد 35 كيلومتراً عن أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن قواتها، مدعومة بالطيران والمسيّرات والمدفعية، "أحبطت محاولات مجموعات متنقلة معادية بمركبات مدرّعة للدخول في عمق الأراضي الروسية"، وألحقت بالأوكرانيين خسائر فادحة.

واستخدمت القوات الأوكرانية مسيّرات طويلة المدى لاستهداف أربعة مطارات في وسط روسيا وغربها، في كورسك وفورونيج وسافاسليكا وبوريسوغليبسك، وفق ما أفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية.

وفي وقت متأخر الأربعاء، أعلن حاكم منطقة كورسك، إخلاء منطقة إضافية هي غلوشكوفسكي، بعد إجلاء أكثر من 120 ألف شخص في الأيام الأخيرة.

وفي منطقة بيلغورود الروسية المجاورة لمنطقة كورسك، أُعلنت حالة الطوارئ الأربعاء بسبب القصف الأوكراني. وأُعلن عن إجلاء 11 ألف شخص من هناك منذ مساء الاثنين.

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، أمس الأربعاء أن القوات الأوكرانية تعتزم فتح ممرات إنسانية في منطقة كورسك لتسهيل إجلاء المدنيين، "سواء في اتجاه روسيا أم في اتجاه أوكرانيا".

بينما أوضح وزير الداخلية الأوكراني، إيغور كليمنكو، أن كييف تعتزم إقامة "منطقة عازلة" لحماية السكان عند الحدود من "القصف المعادي اليومي".

في السادس من أغسطس/آب الجاري، شنّت القوات الأوكرانية هجوماً كبيراً على منطقة كورسك عند الحدود مع أوكرانيا، وباغتت القوات الروسية، وشنّت أكبر هجوم لجيش أجنبي على الأراضي الروسية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.