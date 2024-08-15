وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، إن الدفاعات الجوية اعترضت جسماً مشبوهاً في منطقة معالون ترشيحا بالجليل الغربي، شمالي إسرائيل.

وذكر شهود عيان إنه جرى إطلاق صواريخ باتجاه إصبع الجليل، وموقع "رويسات العلم" في تلال كفر شوبا المحتلة جنوبي لبنان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في بيان، مساء أمس الأربعاء، أن "الغارة المعادية التي استهدف فيها العدو الإسرائيلي بلدة مرجعيون، أدت في حصيلة أولية غير نهائية إلى سقوط قتيلين و4 جرحى بحال حرجة".

وأضافت أن "الغارة التي استهدف فيها العدو الإسرائيلي بلدة بليدا، أدت إلى مقتل شخص وجرح آخر".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق إصابة 17 شخصاً بجروح، بينهم 4 إصابات "حرجة"، وذلك جراء غارة إسرائيلية مفرق بلدة العباسية في منطقة صور في جنوب لبنان.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنه، "ضرب بنى تحتية لحزب الله"، بما في ذلك في منطقة بليدا. وأضاف لاحقاً أن طائرة مسيّرة إسرائيلية "قضت على إرهابيين اثنين من حزب الله"، على حدِّ تعبيره، في منطقة مرجعيون.

بدوره نعى حزب الله مقتل اثنين من مقاتليه في غارات إسرائيلية. كما أعلن قصف مواقع إسرائيلية محاذية للحدود مع لبنان، "بصليات من صواريخ الكاتيوشا"، وذلك "رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي.. وخصوصاً في بلدة العباسية وإصابة المدنيين فيها".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدوره "إطلاق عدة قذائف من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة من دون وقوع إصابات".

ووسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة، تتأهب إسرائيل لرد انتقامي من حزب الله على اغتيالها القيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر في بيروت يوم 30 يوليو/تموز الماضي.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي لبنانية في الجنوب، وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قصفاً يومياً، ما خلّف مئات القتلى والجرحى معظمهم في الجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء حرب مدمّرة تشنّها إسرائيل، بدعم أمريكي، على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ ما أسفر عن أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.