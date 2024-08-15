وشددت جان بيير، خلال المؤتمر الصحفي اليومي أمس الأربعاء، على أن مفاوضات وقف إطلاق النار المتوقع عقدها في الدوحة "عظيمة الأهمية"، وأعربت عن أملها بمشاركة حركة حماس في هذه المحادثات.

وأضافت المتحدثة: "(الخميس) سيكون يوماً مهماً. نريد وقف إطلاق النار. نريد أن نرى نهاية هذه الحرب". وأوضحت أنه مع وقف إطلاق النار، سيكون من الممكن للمحتجزين العودة إلى منازلهم وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وذكرت أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن التوترات التي تصاعدت مؤخراً بين إسرائيل وإيران ستنخفض مع وقف إطلاق النار في غزة، قائلة: "نريد أن يهدأ التوتر في الشرق الأوسط".

وأشارت إلى أن منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبيت الأبيض بريت ماكغورك ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز "موجودان في المنطقة ويبذلان قصارى جهدهما" لاستئناف المحادثات المتعثرة.

وعرض فريق الأمن القومي الأمريكي، أمس الأربعاء، إحاطة حول "التطورات في الشرق الأوسط" للرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، وفق ما أعلن البيت الأبيض، في خضم مخاوف كبرى من ضربة انتقامية إيرانية ضد إسرائيل.

وجاء في بيان للرئاسة الأمريكية أن الرئيس ونائبته جرت إحاطتهما في غرفة العمليات في البيت الأبيض حول "الجهود العسكرية الأمريكية لدعم الدفاع عن إسرائيل" و"الجهود الدبلوماسية المستمرة لخفض التوتر الإقليمي" والتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين ووقف إطلاق النار.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.