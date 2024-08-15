وبعد أيام من العاصفة الاستوائية "ماريا" التي ترافقت مع أمطار قياسية، يُنتظر أن يضرب الإعصار "أمبيل" منطقة طوكيو التي تعد نحو 40 مليون نسمة، في ساعة متأخرة الخميس قبل أن يجتاح ساحل المحيط الهادئ يومي الجمعة والسبت.

وألغت الخطوط الجوية "أول نيبون" نحو 280 رحلة داخلية مقررة للجمعة، ما أثر في خطط أكثر من 60 ألف مسافر، في حين ألغت الخطوط الجوية اليابانية 191 رحلة داخلية و26 رحلة دولية ما أثر في 38600 راكب.

ووفقاً لوكالة الأرصاد الجوية، فإن الإعصار مصحوب برياح تبلغ سرعتها 35 متراً في الثانية، مع هبات قصوى تبلغ سرعتها القصوى إلى 50 متراً في الثانية.

وقال مسؤول في وكالة الأرصاد الجوية في مؤتمر صحفي: "مع اقتراب هذا الإعصار، نحث السكان على توخي الحذر الشديد من العواصف والأمواج العالية والأمطار الغزيرة".

وكثيراً ما تضرب اليابان أعاصير كبيرة يمكن أن تسبب انزلاقات تربة قاتلة، ووفقاً لدراسة صدرت الشهر الماضي، تتشكل الأعاصير في المنطقة بالقرب من السواحل، وتشتد بسرعة أكبر، وتستمر لفترة أطول فوق اليابسة بسبب تغير المناخ.

وحلل باحثون من جامعات في سنغافورة والولايات المتحدة بيانات أكثر من 64 ألف عاصفة من القرن التاسع عشر وحتى نهاية القرن الحادي والعشرين للتوصل إلى تلك النتائج.