وذكرت وزارة الخارجية التركية في منشور لها على حسابها بمنصة إكس، أن الاجتماع التحضيري لمجموعة التخطيط المشتركة التركية-العراقية عقد الأربعاء في أنقرة برئاسة نائب وزير الخارجية نوح يلماز ونظيره العراقي محمد حسين بحر العلوم.

وأضافت الوزارة أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة سير تنفيذ الاتفاقيات الموقعة لإضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات بين البلدين، وأنشطة اللجان الدائمة المشتركة ومجالات التعاون ذات الأولوية".

وذكرت مصادر دبلوماسية أن الاجتماع الرابع للآلية الأمنية التركية-العراقية رفيعة المستوى، سيعقد في العاصمة أنقرة الخميس، إذ "ستُناقش إمكانيات تعزيز وحدة التفاهم التي جرى تطويرها مع الجانب العراقي في المجال الأمني ​​مع خطوات ملموسة إضافية".

وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره العراقي فؤاد حسين سيترأسان الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط التركية-العراقية المشتركة، والاجتماع الرابع للآلية الأمنية التركية-العراقية رفيعة المستوى.

جدير بالذكر أن مجموعة التخطيط المشتركة التي يشترك في رئاستها وزيرا خارجية البلدين، جرى تشكيلها عبر اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق في 22 أبريل/نيسان الماضي.