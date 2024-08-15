وأوضحت المصادر أن العاصمة التركية أنقرة تحتضن اليوم الخميس الاجتماع الرابع للآلية الأمنية رفيعة المستوى بين تركيا والعراق، وأضافت أنه سيبحث خلال الاجتماع مجالات التعاون المشترك بين البلدين ولاسيما مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والعلاقات العسكرية وآخر التطورات في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن البلدين اتفقا، في مايو/أيار 2019، إبان زيارة رئيس الوزراء العراقي آنذاك عادل عبد المهدي لتركيا على التوصل إلى توافق حول تعزيز التعاون العسكري والأمني ​​بين البلدين.

وذكرت أنه كان من المتصور أن تجري المفاوضات في هذا النطاق من وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورئيسي المخابرات في كلا البلدين، إذ عقد الاجتماع الأول بهذا الشكل في عام 2019.

وحسب المصادر فقد عقد الاجتماع الثاني لمنصة التعاون، المعروفة بالآلية الأمنية رفيعة المستوى، في أنقرة في 19 ديسمبر/كانون الأول 2023، برئاسة وزيري خارجية البلدين. ونتيجة للاجتماع المعني، بدأ العراق تعريف تنظيم PKK الإرهابي على أنه "تهديد مشترك" في نص مكتوب لأول مرة، مشيرة إلى مواصلة المفاوضات المتبادلة لتعزيز التعاون بين البلدين في الحرب ضد الإرهاب.

وفي السياق، ذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن الاجتماع سيعقد في العاصمة أنقرة، حيث "ستجري مناقشة إمكانيات تعزيز وحدة التفاهم التي جرى تطويرها مع الجانب العراقي في المجال الأمني ​​مع خطوات ملموسة إضافية".

وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره العراقي فؤاد حسين سيترأسان الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط التركية-العراقية المشتركة، والاجتماع الرابع للآلية الأمنية التركية-العراقية رفيعة المستوى.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية التركية في منشور لها على حسابها بمنصة إكس، أن الاجتماع التحضيري لمجموعة التخطيط المشتركة التركية-العراقية عقد الأربعاء في أنقرة برئاسة نائب وزير الخارجية نوح يلماز ونظيره العراقي محمد حسين بحر العلوم.

وأضافت الوزارة أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة سير تنفيذ الاتفاقيات الموقعة لإضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات بين البلدين، وأنشطة اللجان الدائمة المشتركة ومجالات التعاون ذات الأولوية".

جدير بالذكر أن مجموعة التخطيط المشتركة التي يشترك في رئاستها وزيرا خارجية البلدين، جرى تشكيلها عبر اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق في 22 أبريل/نيسان الماضي.