سياسة
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في لقائه الجالية المسلمة.. عمدة لندن: لا تهاون في مواجهة عنف اليمين المتطرف
قال عمدة لندن صادق خان اليوم الخميس، إن سكان العاصمة البريطانية أبدوا اتحادهم في مواجهة عنف اليمين المتطرف، مشدداً على أنه "لا مجال للتهاون" حيال الفوضى التي عمّت جميع أنحاء البلاد "وجعلت عديداً من سكان لندن يشعرون بالخوف".
في لقائه الجالية المسلمة.. عمدة لندن: لا تهاون في مواجهة عنف اليمين المتطرف
عمدة مدينة لندن صادق خان / صورة: Reuters
15 أغسطس 2024

وأضاف صادق خان خلال لقائه قادة الجالية المسلمة في مركز المنار للتراث الإسلامي غرب لندن: "أعمال العنف والفوضى (لليمين المتطرف) في جميع أنحاء البلاد جعلت عديداً من سكان لندن يشعرون بالخوف، ولا مجال للتهاون بهذا الصدد، يجب أن نكون يقظين دائماً".

وأردف عمدة العاصمة البريطانية: "أرسلت لندن رسالة واضحة الأسبوع الماضي مفادها أننا نقف متّحدين ضدّ جميع أشكال الكراهية، وأن أبوابنا مفتوحة للجميع".

وأشار إلى أن المظاهرات التي خرجت في لندن ضد اليمين المتطرف كانت "ملهمة"، وذكر خان أنهم سيواصلون التعاون الوثيق مع الشرطة والحكومة للحفاظ على سلامة سكان لندن.

وجدد عمدة لندن تأكيده أن "لندن ستظل دائماً مدينة فخورة بتعدديتها الثقافية، وسنبذل قصارى جهدنا لإظهار أنه لا مكان للعنف والعنصرية والمشاعر المعادية للمسلمين ومعاداة السامية في مدينتنا".

وتعليقاً على اللقاء ذكر بيان صادر عن بلدية لندن أنه جرى استثمار 14.8 مليون جنيه استرليني (نحو 19 مليون دولار) لمكافحة العنصرية والتطرف والتعصب في المدينة، وأضاف البيان أنه في نطاق هذه الاستثمارات، قُدّمَت دورات تدريبية إضافية جديدة للمشاريع المجتمعية وأمن المساجد.

ويتعرض المسلمون والمؤسسات الإسلامية في بريطانيا لاعتداءات في الآونة الأخيرة، وأصبحوا مستهدَفين بسبب الأحداث التي أشعلها اليمينيون المتطرفون منذ 29 يوليو/تموز الماضي.

وبدأ العنف اليميني المتطرف في بريطانيا بعد هجوم وقع في مدينة ساوثبورت أسفر عن مقتل 3 أطفال وإصابة 10 أشخاص بينهم 8 أطفال، ثم اتسعت رقعته إلى أرجاء البلاد.

ورغم إعلان الشرطة أن المشتبه بتنفيذه الهجوم شابّ رواندي سنه 17 عاماً وُلد في عاصمة ويلز كارديف، فإن جماعات يمينية متطرفة نظّمت مظاهرات ونفّذت أعمال عنف في أنحاء البلاد ضد المسلمين والمهاجرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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