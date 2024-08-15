سياسة
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حماس: محمد الضيف بخير والتواصل مع السنوار دائم ويحقق المصالح المرجوة
نفى القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الخميس، ما تروّج له وسائل إعلام عن "صعوبة التواصل" مع قيادة الحركة وعلى رأسها رئيسها يحيى السنوار، مؤكداً كذلك أن محمد الضيف، القائد العسكري لكتائب القسام "بخير".
حماس: محمد الضيف بخير والتواصل مع السنوار دائم ويحقق المصالح المرجوة
قيادي بحماس: محمد الضيف بخير والحركة تدار على نحو جيد / صورة: إعلام إسرائيلي
15 أغسطس 2024

وقال حمدان في بيان نشرته حماس عبر موقعها الإلكتروني: "ذكرت في تصريحاتي التي صدرت عني أمس أنه بحكم طبيعة المعركة والعدوان الصهيوني، هناك بعض الصعوبات، ولكن التواصل دائم ويحقق المصالح المرجوّة وإدارة الحركة تجري على نحو جيد".

وذكر أن "قيادة الحركة تتابع مع السنوار عملية استكمال ترتيبات العمل القيادي، والأمور تسير بطريقة سلسة، وربما تأخذ بعض الوقت للضرورات الأمنية".

وفي سياق آخر، أكد حمدان في مقابلته مع "أسوشيتد برس" أن محمد الضيف على قيد الحياة رغم المزاعم الإسرائيلية بأنه قُتل في غارة أسفرت عن استشهاد عشرات النازحين بغزة، بينهم أطفال ونساء ومسنّون.

وقال: "محمد الضيف بخير، ونعتقد أن ما فعله الإسرائيلي بذكر اسمه، كان حجة لتبرير المجزرة، لأنها كانت بشعة، وكانت في المنطقة التي أعلن الإسرائيلي أنها آمنة".

وفي 13 يوليو/تموز الماضي، أدى قصف جوي استهدف خيام النازحين بمنطقة المواصي غربي خان يونس المصنفة "آمنة"، إلى استشهاد 90 فلسطينياً وإصابة 300 آخرين، بينهم عشرات الأطفال والنساء.

وفيما ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي مطلع أغسطس/آب الجاري أنه "تأكد استخبارياً" من اغتياله الضيف بالهجوم، كررت حماس نفي ذلك، وشددت في بيان للقيادي بالحركة عزت الرشق، على أنه لا يمكن تأكيد أي خبر عن استشهاد أي من قيادات "القسام" ما لم تعلن قيادة الكتائب والحركة ذلك.

وبشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع إسرائيل المزمع انطلاقها في الدوحة، اليوم الخميس، قال حمدان، إن "المبادئ العامة للمبادرة كانت وقف إطلاق النار".

وتابع: "نتوقع أن يأتينا من الوسطاء ما يفيد أن إسرائيل قبلت بما هو مقدم، وأن أي لقاء يجب أن يكون قائماً على أساس الحديث عن آليات التنفيذ وتحديد المواعيد وليس التفاوض على شيء جديد، وإلا فإن حماس لا تجد مبرراً للمشاركة".

وبينما وافقت إسرائيل على المشاركة في المفاوضات، رفضت حركة حماس، وطالبت مع فصائل فلسطينية أخرى بإلزام تل أبيب بما سبق الاتفاق عليه في يوليو/تموز الماضي، استناداً إلى مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وشكك حمدان في الدور الأمريكي الوسيط بالمفاوضات، مؤكداً أن "الإدارة الأمريكية لم تبذل جهداً حقيقياً لإلزام إسرائيل بالضمانات التي تعهدت بها والتطمينات التي قدمتها".

وأردف: "لذلك، الحد الأدنى المطلوب اليوم هو أن تنفذ أمريكا هذه الضمانات والتعهدات بإلزام إسرائيل، وإلا من دون ذلك ما المبرر أن يثق الفلسطينيون مرة أخرى بالدور الأمريكي أو بالضمانات الأمريكية؟".

كما بيّن أنه "طوال عملية التفاوض، كانت حماس تتعامل بجدية ومسؤولية وتتجاوب مع المقترحات وتناقش وتفاوض وتبدي رأيها وترفض أشياء، لكنها تتمسك بالمسار التفاوضي".

أما الجانب الإسرائيلي، يؤكد حمدان، "فكان دوماً إما يرسل وفداً غير مفوّض، أو يغيّر في الوفود بين جولة وأخرى، وبالتالي نبدأ من جديد، أو أنه كان يفرض شروطاً جديدة، وغالباً في كل مرة كان يستخدم أسلوب المجازر والقتل والعدوان ليخرب مسار المفاوضات".

وعن مطالبة إسرائيل بالحفاظ على وجودها في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الحدودي بين قطاع غزة ومصر قال حمدان: "لم نتلقّ كتابياً بعد الشروط الجديدة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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