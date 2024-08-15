وقال المتحدث باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" في بيان على تليغرام "بعد التحقيق في مقتل أحد أسرى العدو على يد حارسه، تبين أن المجند المكلف الحراسة تصرّف بشكل انتقامي خلافاً للتعليمات بعد تلقيه خبر استشهاد طفلَيه في إحدى مجازر العدو".

وأكد أبو عبيدة أن "الحادثة لا تمثل أخلاقياتنا وتعاليم ديننا في التعامل مع الأسرى، وسنشدد في التعليمات بعد تكرار الحادثة في حالتين حتى الآن".

وحمّلت كتائب القسام الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن كل ما يتعرّض له أسراه من معاناة ومخاطر نتيجة كسره لكل قواعد التعامل الإنساني والبشري وممارسته للإبادة الوحشية ضد شعبنا".

والاثنين، أعلن المتحدث باسم كتائب القسام عن مقتل أسير إسرائيلي وإصابة أسيرتين بعد إطلاق النار عليهم من العنصر المكلف حمايتهم. وأشار أبو عبيدة إلى أن القسام شكلت لجنة للتحقيق في الحادث، ووعدت بالإعلان عن تفاصيلها في وقت سابق.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تقديرات إسرائيلية بوجود 120 أسيراً بغزة، إذ سبق أن أعلنت حماس عن مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل على مناطق مختلفة من القطاع.

وبدعم أمريكي، تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.