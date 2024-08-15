سياسة
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بعد إعلان حالة طوارئ عالمية.. الصحة التركية: لم نرصد أي إصابة بجدري إمبوكس
أكدت وزارة الصحة التركية اليوم الخميس عدم رصد أي حالة إصابة بفيروس إمبوكس في البلاد، وذلك عقب إعلان منظمة الصحة العالمية الفيروس حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية.
بعد إعلان حالة طوارئ عالمية.. الصحة التركية: لم نرصد أي إصابة بجدري إمبوكس
وزارة الصحة التركية تعلن عدم رصد أي إصابة بجدري إمبوكس / صورة: AA
15 أغسطس 2024

وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة إكس: "لم يُرصد في تركيا عام 2024، أي إصابة بجدري إمبوكس (مبوكس) الذي انتشر بشكل خاص في القارة الإفريقية"، وأكدت الوزارة التركية عدم الحاجة إلى فرض قيود أو تدابير بهذا الخصوص.

وأمس الأربعاء أعلنت منظمة الصحة العالمية إمبوكس حالة طوارئ صحية ذات أهمية دولية، وجاء القرار بعدما أعلنت الهيئة الصحية بالاتحاد الإفريقي حالة طوارئ صحية عامة بسبب تفشي إمبوكس في القارة.

وتفشى المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث اكتُشف الفيروس للمرة الأولى لدى البشر عام 1970، وانتقل إلى بلدان أخرى.

وينتقل إمبوكس في الغالب عن طريق الاتصال الجنسي والتلامس الجلدي، وكذلك مشاركة الفراش والمناشف والملابس، وتشمل أعراض الفيروس طفحاً جلدياً وتوعُّكاً وحمى وتضخماً في الغدد الليمفاوية، بالإضافة إلى قشعريرة وصداع وألم عضلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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