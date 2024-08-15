وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة إكس: "لم يُرصد في تركيا عام 2024، أي إصابة بجدري إمبوكس (مبوكس) الذي انتشر بشكل خاص في القارة الإفريقية"، وأكدت الوزارة التركية عدم الحاجة إلى فرض قيود أو تدابير بهذا الخصوص.

وأمس الأربعاء أعلنت منظمة الصحة العالمية إمبوكس حالة طوارئ صحية ذات أهمية دولية، وجاء القرار بعدما أعلنت الهيئة الصحية بالاتحاد الإفريقي حالة طوارئ صحية عامة بسبب تفشي إمبوكس في القارة.

وتفشى المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث اكتُشف الفيروس للمرة الأولى لدى البشر عام 1970، وانتقل إلى بلدان أخرى.

وينتقل إمبوكس في الغالب عن طريق الاتصال الجنسي والتلامس الجلدي، وكذلك مشاركة الفراش والمناشف والملابس، وتشمل أعراض الفيروس طفحاً جلدياً وتوعُّكاً وحمى وتضخماً في الغدد الليمفاوية، بالإضافة إلى قشعريرة وصداع وألم عضلي.