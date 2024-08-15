وفي مايو/أيار الماضي، طلب كريم خان مدعي عام المحكمة إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولم تصدر المحكمة، ومقرها في مدينة لاهاي بهولندا، قرارها بشأن هذا الطلب، ولا تزال تتلقى فيه آراء دول ومؤسسات بين مؤيد ومعارض، وليس معروفاً متى تصدر قرارها.

والخميس، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن نتنياهو سيعقد في وقت لاحق اليوم جلسة مشاورات بشأن احتمال صدور مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية، وأوضحت أنه استدعى إلى الجلسة وزراء الدفاع يوآف غالانت والخارجية يسرائيل كاتس والعدل ياريف ليفين والشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وكذلك المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا.

وفي حال صدور مذكرتي اعتقال لن يكون بإمكان نتنياهو ولا غالانت السفر إلى 124 دولة أعضاء في المحكمة، التي تعد قراراتها ملزمة.

ولا تعترف إسرائيل بالولاية القضائية للمحكمة التي تأسست عام 2002، وبعد 13 عاماً قُبلت عضوية فلسطين في المحكمة، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب إسرائيل على غزة عن أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.