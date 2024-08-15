وقالت المنظمة في بيان: "يستمر هطول الأمطار وفيضانات السيول الكارثية باليمن في مفاقمة لمعاناة العائلات التي تعاني من آثار وتداعيات الفقر والجوع والصراع المستمر"، مضيفة أن "الأمطار الموسمية الغزيرة أدت بشكل استثنائي إلى فيضانات سيول مفاجئة في اليمن متسببة بدمار وتخريب في أجزاء مختلفة من البلاد، وكانت محافظات الحديدة وحجة وصعدة وتعز من بين المحافظات الأكثر تضرراً".

وأوضح البيان: "جرفت السيول المنازل والملاجئ والممتلكات، ومنذ بداية أغسطس/آب، تأثر أكثر من 180 ألف شخص، كما نزح نحو 50 ألف شخص في محافظة الحديدة وحدها، وهو رقم من المرجح أن يرتفع في الأيام المقبلة".

وتابع: "يواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الغذاء العالمي تقديم المساعدات المنقذة للحياة لأكثر الأفراد تضرراً من خلال آلية الاستجابة السريعة للأمم المتحدة"، وأردف: "مع توقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى خلال شهر سبتمبر/أيلول القادم، فالحاجة ماسة إلى 4.9 مليون دولار أمريكي لرفع مستوى وتوسيع نطاق الاستجابة الطارئة".

وحسب البيان "خلال 72 ساعة من بدء تدفق السيول، تلقى أكثر من 80 ألف شخص في المحافظات المتضررة إغاثة طارئة عن طريق حقائب آلية الاستجابة السريعة، التي تشمل الطعام الجاهز ومستلزمات النظافة وحقائب الكرامة، وتوفر هذه المواد نوعاً من الإغاثة الفورية المنقذة من الصعوبات الناجمة عن هذه الأحداث الكارثية".

ومنذ مطلع أغسطس/آب الجاري، ازدادت كمية الأمطار الغزيرة في محافظات عدة باليمن، ما تسبب في سيول وفيضانات خلفت 57 قتيلاً بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة، حسب تقارير أممية وحكومية.

وفي ظل تهدئة من حرب أهلية بدأت قبل نحو 10 سنوات، يعاني اليمن ضعفاً شديداً في البنية التحتية، يؤدي عادة إلى تفاقم الأضرار والخسائر الناجمة عن السيول.