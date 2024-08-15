سياسة
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الأمم المتحدة تطلب من روسيا السماح لها بزيارة مناطق حدودية في نطاق النزاع
قالت المتحدثة باسم مكتب مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل الخميس، إن المكتب طلب من موسكو السماح له بزيارة المناطق الحدودية الروسية المتضررة جراء الهجوم الذي تشنه القوات الأوكرانية.
الأمم المتحدة تطلب من روسيا السماح لها بزيارة مناطق حدودية في نطاق النزاع
الأمم المتحدة تطلبت من روسيا السماح لها بزيارة مناطق حدودية في نطاق النزاع / صورة: AP
15 أغسطس 2024

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ثروسيل قولها: "يمكنني أن أؤكد أن مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أرسل طلباً إلى السلطات الروسية من أجل تسهيل وصوله إلى المناطق المتضررة من الأعمال الحربية ومن بينها بيلغورود وبريانسك وكورسك، في إطار تفويضنا المتعلق بمراقبة وتقييم حقوق الإنسان".

وأشارت ثروسيل في رسالة وصلت إلى الوكالة الفرنسية بالبريد الإلكتروني إلى أن المكتب طلب من روسيا مرات عدة الوصول إلى الأراضي الروسية والأراضي الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية، لكنه لم يتلق رداً إيجابياً على أي منها.

وفي 6 أغسطس/آب أعلن الجيش الأوكراني دخول منطقة كورسك وسيطرته على عشرات القرى، فيما صرّح وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو أمس الأربعاء، بأن أوكرانيا تعتزم إقامة "منطقة عازلة" في كورسك لمنع الضربات الروسية عبر الحدود.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيطرة جيش بلاده على 74 وحدة سكنية في منطقة كورسك الروسية، وقال في منشور عبر قناته على تطبيق تليغرام، إنه عقد اجتماعاً مع رئيس الأركان أوليكسندر سيرسكي، حول الأوضاع على خط الجبهة.

بدوره، أوضح رئيس الأركان الأوكراني استمرار الاشتباكات على طول خط الجبهة في كورسك، مشيراً إلى تقدم وحدات الجيش الأوكراني في بعض الاتجاهات لمسافات تتراوح بين كيلومتر و3 كيلومترات خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

بدورها، أكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن الجيش الروسي يواصل التصدي للجنود الأوكرانيين في محور كورسك، ولفتت إلى أن الجيش الأوكراني خسر في الساعات الـ24 الأخيرة، نحو 420 جندياً و55 مدرعة.

وعقب الهجوم الأوكراني، عقد بوتين اجتماعاً مع وزير الدفاع، وسكرتير مجلس الأمن الروسي، ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي، ورئيس هيئة الأركان، بشأن الوضع في كورسك، وطالب الحكومة بتوفير الدعم للمدنيين المتضررين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسياً هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في شؤونها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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