وأكد الحوثي، في كلمة متلفزة أن قواته "نفذت عمليات بـ15 صاروخاً بالستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة ضد السفن (لم يذكر العدد والمكان) المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل خلال الأسبوع الجاري".

وشدد على أن عمليات قواته "مستمرة دعماً لغزة"، وأشار الحوثي إلى "مقتل 73 يمنياً، وإصابة 181 آخرين منذ بدء عمليات المساندة لغزة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي اليمنية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

ورداً على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شنَّ غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر "جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي، أو أي مكان تصل إليه أسلحتها".