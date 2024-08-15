سياسة
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قنابل فسفورية على جنوب لبنان..  وحزب الله يستهدف مستوطنة شامير لأول مرة
أعلن حزب الله اللبناني الخميس، استهداف مستوطنة شامير الجديدة شمالي إسرائيل للمرة الأولى بصواريخ الكاتيوشا، فيما أصيب شخصان في بلدة الخيام جنوبي البلاد جراء قصف مدفعي إسرائيلي بقذائف فسفورية.
قنابل فسفورية على جنوب لبنان..  وحزب الله يستهدف مستوطنة شامير لأول مرة
إصابتان جراء قصف جيش الاحتلال على بلدة الخيام جنوبي لبنان بقذائف فسفورية / صورة: AP
15 أغسطس 2024

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بإصابة شخصين بحالة اختناق حادة جراء قصف مدفعي إسرائيلي بقذائف فسفورية على بلدة الخيام جنوبي البلاد، مشيرة إلى أنّ حالة المصابين "استدعت إدخالهما مستشفى مرجعيون الحكومي حيث عُولجا في قسم الطوارئ".

والأربعاء أسفرت غارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة العباسية، عن إصابة 17 شخصاً بينهم 4 أطفال حالتهم حرجة.

في المقابل أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية في بيان عبر منصة تليغرام، "شن هجوم جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضية على موقع خربة ماعر العسكري" شمال إسرائيل.

وأوضح أن الهجوم استهدف "أماكن تموضع وتمركز ضباط وجنود العدوّ، وأصاب أهدافه بدقة"، وذلك "ردّاً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، خصوصاً في بلدة العباسية" بقضاء صور.

كما أعلن الحزب استهداف مستوطنة شامير الجديدة شماليّ إسرائيل للمرة الأولى بصواريخ الكاتيوشا، وقال إن قواته "أدخلت على جدول نيرانها المستعمرة الجديدة شامير وقصفتها لأول مرة بصليات من صواريخ الكاتيوشا".

كما أفاد حزب الله في بيان آخر، باستهداف "نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية (العسكري شمال إسرائيل) بالأسلحة المناسبة، وإصابتها إصابة مباشرة".

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن سقوط مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربها المدعومة أمريكياً على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت أكثر من 132 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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