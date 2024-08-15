سياسة
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ألطون: الرئيس عباس أوصل صوت الفلسطينيين إلى العالم عبر خطاب البرلمان التركي
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوصل صوت الشعب الفلسطيني إلى العالم اليوم عبر خطابه في البرلمان التركي.
ألطون: الرئيس عباس أوصل صوت الفلسطينيين إلى العالم عبر خطاب البرلمان التركي
ألطون: تركيا ستواصل كعادتها، الوقوف إلى جانب فلسطين ودعم قضيتها العادلة بكل عزيمة / صورة: TRT Arabi
15 أغسطس 2024

ونشر ألطون اليوم الخميس عبر حسابه على منصة إكس: "شهدنا اليوم الخطاب التاريخي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أوصل صوت الشعب الفلسطيني إلى العالم، في البرلمان التركي".

وأشار ألطون إلى الدعوة والإعلان المهم الذي أطلقه عباس في كلمته بالبرلمان التركي والذي قال فيه "اليوم، أمامكم، أعلن أولاً للشعب الفلسطيني ومن ثم للعالم أجمع: قررت الذهاب إلى غزة مع القادة الفلسطينيين. سأعمل بكل قوتي لوقف الاعتداءات الوحشية والوقوف إلى جانب شعبنا. حياتنا ليست أغلى من حياة أصغر أطفال غزة الحبيبة. إما النصر وإما الشهادة".

كما ذكر ألطون بمناشدة عباس للعالم العربي والعالم الإسلامي وكل زعماء العالم والأمين العام للأمم المتحدة بقوله " لنكن معاً في هذه المهمة الإنسانية لوقف الهجمات والاحتلال، أناشد مجلس الأمن: ضمان سلامة وصولنا إلى غزة"

وأكد ألطون أن تركيا "ستواصل كعادتها الوقوف إلى جانب فلسطين ودعم قضيتها العادلة بكل عزيمة. وسيستمر نضالنا حتى تحرير فلسطين بالكامل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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