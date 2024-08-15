وأكد قورتولموش، قي كلمة له أمام البرلمان التركي في أنقرة اليوم الخميس، خلال جلسة استثنائية حضرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن البرلمان يشهد اليوم جلسة تاريخية، إذ سيشرح الرئيس عباس القضية الفلسطينية للرأي العام العالمي خلال كلمته في البرلمان التركي.

وأشار قورتولموش إلى ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر وصلت إلى مستوى الإبادة الجماعية في غزة، ولفت قورتولموش، إلى وقوف تركيا شعباً وحكومة في وجه الهجمات الإسرائيلية، ما يجعلها من الدول القليلة في العالم التي اتخذت موقفاً كهذا.

وأضاف أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تواصل في أن تصبح صوت الشعب الفلسطيني والنضال من أجل وقف الهجمات الإسرائيلية، ودعا العالم الذي يتابع بصمت مقتل الأبرياء في غزة، إلى تحمل مسؤولياته اللازمة، واستذكر كل شهداء غزة، وبخاصة إسماعيل هنية أول رئيس وزراء منتخب في غزة.

ولفت قورتولموش إلى أن هنية دخل أيضاً تاريخ البشرية من خلال موقفه الثابت بعد استشهاد أبنائه الـ3 وأحفاده الـ4، عندما قال "إن دماء أبنائي وأحفادي ليست أغلى من دماء أطفال ونساء فلسطين"، قبل أن يكمل ابنه كلمات والده الراحل بقوله "دماء والدي ليست أغلى من شهداء غزة".

وأكد أن تركيا شاركت على أعلى مستوى في مراسم تشييع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في قطر، بعد استشهاده في العاصمة الإيرانية طهران، وأوضح أن "القضية أمام محكمة العدل الدولية، بداية عهد جديد لكل من فلسطين وإسرائيل، ينبغي على نتنياهو وعصابته بعد الآن أن يعلموا أن الأمور لن تسير على ما يرام مهما كانت القوى التي تقف خلفهم".

وأشار رئيس البرلمان التركي إلى اقتراب الأيام التي سيحاسب فيها نتنياهو وعصابته ويحاكموا أمام المحاكم الدولية، وأضاف أن "تركيا أعلنت رأيها بشأن التحقيق في جرائم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، لتدافع مرة أخرى عن القضية الفلسطينية"، وأكد أن الأيام الجيدة لإسرائيل ولّت.

ولفت إلى تأسس جبهة إنسانية على الأرض، وأكد أن هذه الجبهة تزداد قوة كل يوم، إذ "يقف مليارات الأشخاص إلى جانب شعب غزة الأبرياء في شتى أنحاء العالم، بغض النظر عن لغتهم أو دينهم أو عرقهم"، وأردف أن "الجبهة الإنسانية ستسير جنباً إلى جنب مع فلسطين من الآن فصاعداً، وقضية فلسطين ستنجح حتماً".

وشدد قورتولموش، على أن القضية الفلسطينية قضية وطنية لتركيا، وأن فلسطين إرث وأمانة من سيدنا عمر رضي الله عنه، وصلاح الدين الأيوبي، والسلطان سليمان القانوني، والسلطان عبد الحميد، وأكد حمايتهم هذا الإرث حتى النهاية.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.