جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة أنقرة، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الخميس، عقب الاجتماع الرابع للآلية الأمنية رفيعة المستوى بين البلدين.

وبشأن مذكرة التفاهم، أوضح حسين أن "وزيري الدفاع العراقي (ثابت العباسي) والتركي (يشار غولر) وقّعا المذكرة، وأعتقد أنها مذكرة التفاهم الأولى في تاريخ البلدين".

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أعلن توقيع أنقرة وبغداد مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن لها أهمية تاريخية.

وأكد فيدان أن أنقرة وبغداد أحرزتا تقدماً كبيراً لتجسيد إرادة قائدي البلدين، مشيراً إلى ازدياد الوعي بشأن تنظيم PKK الإرهابي في العراق.

وأوضح أن مذكرة التفاهم بين تركيا والعراق بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، وقعها وزيرا دفاع البلدين، مؤكداً أن لها "أهمية تاريخية".

وأعرب فيدان عن اعتقاده أن مراكز التنسيق والتدريب المشتركة المنصوص عليها في الاتفاقية ستنقل التعاون إلى مستوى أعلى، مشيراً إلى أهمية تعزيز وحدة التفاهم بخطوات ملموسة على الأرض بشأن محاربة الإرهاب.