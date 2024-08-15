سياسة
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بحماية جيش الاحتلال.. مستوطنون يقتلون فلسطينياً ويحرقون منازل وسيارات الضفة
استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، مساء الخميس، عقب هجوم مستوطنين إسرائيليين على قرى محافظة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، حيث أضرموا النار بمنازل وسيارات مملوكة لفلسطينيين وأطلقوا الرصاص الحي تجاههم.
بحماية جيش الاحتلال.. مستوطنون يقتلون فلسطينياً ويحرقون منازل وسيارات الضفة
مستوطنون يهاجمون قرية جيت بقلقيلية ويضرمون النار في عدد من المنازل والسيارات / صورة: وسائل التواصل
15 أغسطس 2024

وأفاد شهود عيان بأنّ مجموعة كبيرة من المستوطنين هاجمت قرية جيت بقلقيلية، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه السكان ورشقوا المنازل بالحجارة وأضرموا النار في عدد من المنازل والسيارات الفلسطينية.

وأشار الشهود إلى أن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي وفّرت الحماية للمستوطنين ومنع مركبات الدفاع المدني (الحماية المدنية) من دخول القرية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان "ارتقاء شهيد فلسطيني وتسجيل إصابة حرجة في الصدر لمواطن فلسطيني آخر برصاص مستوطنين"، وأضافت أن "الشهيد والمصاب وصلا إلى مستشفى رفيديا الحكومي" في مدينة نابلس (شمال).

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مصدر أمني، قوله إن قرابة 100 مستوطن اقتحموا قرية جيت بقلقيلية وأضرموا النار بـ4 منازل و6 سيارات مملوكة لفلسطينيين، فيما رشقوا السكان والممتلكات هناك بالحجارة والزجاجات الحارقة.

و​​​​​​​بالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فيما صعد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين هناك، ما خلف 633 شهيداً، ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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