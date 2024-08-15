سياسة
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الصليب الأحمر يقدم مساعدات لألف أسرة متضررة من السيول في اليمن
أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء الخميس، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لألف أسرة متضررة من السيول في الحديدة غربي اليمن. وقال مكتب المنظمة باليمن في منشور على إكس: "‏أدت الأمطار الغزيرة في الحديدة إلى سقوط ضحايا مدنيين وأضرار بمنازلهم".
الصليب الأحمر يقدم مساعدات لألف أسرة متضررة من السيول في اليمن
الصليب الأحمر يقدم مساعدات لألف أسرة متضررة من السيول في اليمن / صورة: Reuters
15 أغسطس 2024

وأضاف المكتب: "قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر سِلالاً غذائية ومساعدات إيوائية طارئة لألف أسرة متضررة، وزّعتها فرق جمعية الهلال الأحمر اليمني"، دون تفاصيل.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تضرر أكثر من 180 ألف شخص في اليمن جراء السيول التي أدت إلى نزوح 50 ألف شخص في محافظة الحديدة فقط، منذ مطلع أغسطس/آب الجاري.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، ازدادت كمية الأمطار الغزيرة في محافظات عدة باليمن، مما تسبب في حدوث سيول وفيضانات خلّفت أكثر من 60 قتيلاً بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة، حسب تقارير أممية وحكومية.

ويعاني اليمن ضعفاً شديداً في البنية التحتية مما جعل تأثيرات السيول تزيد مأساة السكان الذين يواجهون هشاشة الخدمات الأساسية جرّاء تداعيات حرب أهلية بدأت قبل نحو 10 سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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