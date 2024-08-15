وأضاف المكتب: "قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر سِلالاً غذائية ومساعدات إيوائية طارئة لألف أسرة متضررة، وزّعتها فرق جمعية الهلال الأحمر اليمني"، دون تفاصيل.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تضرر أكثر من 180 ألف شخص في اليمن جراء السيول التي أدت إلى نزوح 50 ألف شخص في محافظة الحديدة فقط، منذ مطلع أغسطس/آب الجاري.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، ازدادت كمية الأمطار الغزيرة في محافظات عدة باليمن، مما تسبب في حدوث سيول وفيضانات خلّفت أكثر من 60 قتيلاً بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة، حسب تقارير أممية وحكومية.

ويعاني اليمن ضعفاً شديداً في البنية التحتية مما جعل تأثيرات السيول تزيد مأساة السكان الذين يواجهون هشاشة الخدمات الأساسية جرّاء تداعيات حرب أهلية بدأت قبل نحو 10 سنوات.