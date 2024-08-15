وأضاف أنه "عادةً ما يكون هناك في المنطقة نحو 34 ألف جندي"، فيما قالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ، للصحفيين: "تواصل الوزارة مراقبة الوضع في الشرق الأوسط من كثب".

وأشارت إلى أن بلادها عززت وضع قوتها العسكرية وقدراتها في أنحاء الشرق الأوسط للدفاع عن إسرائيل والقوات الأمريكية، مؤكدةً: "تظل حكومة الولايات المتحدة أيضاً مركّزة بشكل كبير على تأمين وقف إطلاق النار (بغزة) لإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم، وإنهاء الحرب في غزة".

وعندما سُئلت عمّا إذا كانت إيران ستنتقم من إسرائيل، وكيف يقيّم البنتاغون التهديدات من وكلائها في المنطقة، قالت سينغ، إنها "لن تنخرط في فرضية حول ما إذا كان سيحدث ذلك ومتى".

وتابعت المتحدثة: "ما يمكنني قوله هو إننا عززنا وجودنا الإقليمي حتى نتمكن من توجيه رسالة ردع، مفادها أننا لا نريد أن نرى هذا (الصراع) يتسع إلى حرب إقليمية، وعندما يتعلق الأمر بالهجمات على قواتنا، نتخذ دائماً التدابير التي نحتاج إليها للرد".

ومساء الأحد، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن أن وزير الدفاع لويد أوستن، أمر بإرسال غواصة صواريخ موجهة إلى الشرق الأوسط، وتسريع وصول مجموعة حاملة طائرات هجومية إلى المنطقة، في إطار جهود أمريكية لـ"ردع إيران ووكلائها" وسط تصاعد التوتر الإقليمي.

وحسب بيان صادر عن السكرتير الصحفي للبنتاغون اللواء بات رايدر، أكد أوستن لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال اتصال هاتفي، التزام بلاده اتخاذ "كل خطوة ممكنة" للدفاع عن إسرائيل.

وتعزيزاً لهذا الالتزام، أمر وزير الدفاع الأمريكي مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، المجهزة بمقاتلات من طراز "إف-35 سي"، بتسريع انتقالها إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، مما يضيف إلى القدرات التي توفّرها بالفعل مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت"، وفق رايدر.

بالإضافة إلى ذلك، أمر أوستن غواصة الصواريخ الموجهة "يو إس إس جورجيا" بالتوجه إلى منطقة "سنتكوم" أيضاً.

يأتي تعزيز القدرات الأمريكية في الشرق الأوسط فيما تترقّب إسرائيل ردود فعل انتقامية من إيران وحزب الله وحماس على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، في طهران في 31 يوليو/تموز الماضي، والقيادي البارز في الحزب فؤاد شكر، في بيروت في اليوم السابق.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، حرباً على غزة خلّفت أكثر من 132 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.