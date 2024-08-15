سياسة
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هاريس وترمب يتفقان على إجراء مناظرتين رئاسيتين على شاشات التليفزيون
أفادت حملة المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، أمس الخميس، بأنها ستُجري مناظرتين مع منافسها الجمهوري دونالد ترمب، فيما سيتواجه مرشحا الحزبين لمنصب نائب الرئيس مرة واحدة، في مسعى من حملة هاريس لوضع حد للتجاذبات حول هذه القضية.
هاريس وترمب يتفقان على إجراء مناظرتين رئاسيتين على شاشات التليفزيون
هاريس وترمب يتفقان على إجراء مناظرتين رئاسيتين / صورة: Getty Images
15 أغسطس 2024

كان المرشحان قد اتفقا على إجراء مناظرة واحدة في 10 سبتمبر/أيلول المقبل، وأخرى بين نائبيهما المفترضين مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكن حملة ترمب كانت تدفع لإجراء مناظرتين أخريين في سبتمبر/أيلول، فضلاً عن مواجهة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس.

وقالت حملة هاريس، في بيان، إن "الخلاف حول المناظرات قد انتهى. حملة دونالد ترمب قبلت اقتراحنا بإجراء ثلاث مناظرات؛ اثنتين رئاسيتين وواحدة لنائبَي الرئيس".

وأضافت أنه "إذا افترضنا أن دونالد ترمب سيشارك في مناظرة 10 سبتمبر/أيلول"، فإن نائب هاريس على بطاقة الترشح تيم والز، سيُجري مناظرة مع جاي دي فانس، مرشح ترمب لمنصب نائب الرئيس، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، قبل مواجهة أخرى بين ترمب وهاريس في وقت لاحق.

ونشرت شبكة CBS، الأربعاء، على "إكس" أنها عرضت أربع مناظرات محتملة لمنصب نائب الرئيس؛ في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين، على والز، حاكم ولاية مينيسوتا، وفانس، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو.

وقَبِل المرشحان موعد الأول من أكتوبر/تشرين الأول، الذي يأتي بعد بدء التصويت المبكر في عدة ولايات، لكنَّ فانس اقترح إجراء مناظرة قبل ذلك في 18 سبتمبر/أيلول، عرضت شبكة CNN استضافتها.

وقال لشبكة فوكس نيوز في وقت سابق إنه لن يُجري "واحدة من هذه المناظرات الزائفة التي لا جمهور فعلياً لها"، على حد تعبيره.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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