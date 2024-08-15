سياسة
2 دقيقة قراءة
وزيرا خارجية الأردن والإمارات يؤكدان رفضهما الانتهاكات الإسرائيلية بالأقصى
بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في اتصال هاتفي، أمس الخميس، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، الانتهاكات الإسرائيلية على المسجد الأقصى بالقدس، وفق ما أعلنت الخارجية الأردنية.
وزيرا خارجية الأردن والإمارات يؤكدان رفضهما الانتهاكات الإسرائيلية بالأقصى
وزيرا خارجية الأردن والإمارات يؤكدان رفضهما الانتهاكات الإسرائيلية بالأقصى - أرشيفية / صورة: الخارجية الأردنية
15 أغسطس 2024

وقالت الخارجية الأردنية في بيان، إن الوزيرين بحثا "التداعيات الخطيرة للاقتحامات والانتهاكات التي أقدم عليها المتطرفون الإسرائيليون في المسجد الأقصى، الثلاثاء الماضي".

وأدان الوزيران "هذه الاقتحامات، خصوصاً اقتحام الوزير العنصري المتطرف (وزير الأمن القومي الإسرائيلي) إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، بوصفه تصعيداً خطيراً يرفع التوتر ويؤجج الصراع في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تصعيداً أصلاً"، وفق البيان.

وبحث الجانبان، وفق بيان خارجية الأردن، "الخطوات المشتركة لمواجهة هذه الانتهاكات وحشد موقف دولي يفرض احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها"، كما أكّد بن زايد "أهمية احترام الوصاية الهاشمية التاريخية، ودورها في رعاية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس"، وفق بيان الأردن.

وشدد وزير الخارجية الإماراتي على "ضرورة عدم المساس بصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية، صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى".

وأشار إلى "تضامن الإمارات الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن، ومع الإجراءات كافة التي يتخذها في الحفاظ على الأماكن المقدسة".

وصباح الثلاثاء، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وهي هيئة تابعة للأردن ومسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى، في بيان، إن "2250 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى". وشارك بن غفير في اقتحام باحات المسجد الأقصى، الذي تخللته صلوات تلمودية ورفع العلم الإسرائيلي، وهو ما يعده الفلسطينيون استفزازاً لهم.

وتزامن اقتحام المسجد الأقصى مع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على قطاع غزة، التي خلَّفت أكثر من 132 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us