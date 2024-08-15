وقالت الخارجية الأردنية في بيان، إن الوزيرين بحثا "التداعيات الخطيرة للاقتحامات والانتهاكات التي أقدم عليها المتطرفون الإسرائيليون في المسجد الأقصى، الثلاثاء الماضي".

وأدان الوزيران "هذه الاقتحامات، خصوصاً اقتحام الوزير العنصري المتطرف (وزير الأمن القومي الإسرائيلي) إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، بوصفه تصعيداً خطيراً يرفع التوتر ويؤجج الصراع في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تصعيداً أصلاً"، وفق البيان.

وبحث الجانبان، وفق بيان خارجية الأردن، "الخطوات المشتركة لمواجهة هذه الانتهاكات وحشد موقف دولي يفرض احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها"، كما أكّد بن زايد "أهمية احترام الوصاية الهاشمية التاريخية، ودورها في رعاية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس"، وفق بيان الأردن.

وشدد وزير الخارجية الإماراتي على "ضرورة عدم المساس بصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية، صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى".

وأشار إلى "تضامن الإمارات الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن، ومع الإجراءات كافة التي يتخذها في الحفاظ على الأماكن المقدسة".

وصباح الثلاثاء، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وهي هيئة تابعة للأردن ومسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى، في بيان، إن "2250 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى". وشارك بن غفير في اقتحام باحات المسجد الأقصى، الذي تخللته صلوات تلمودية ورفع العلم الإسرائيلي، وهو ما يعده الفلسطينيون استفزازاً لهم.

وتزامن اقتحام المسجد الأقصى مع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على قطاع غزة، التي خلَّفت أكثر من 132 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.