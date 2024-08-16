وقال مسؤولو صحة بالسويد في مؤتمر صحفي إن الشخص أُصيب في أثناء وجوده في إفريقيا بفيروس "كلاد آي بي" المسبِّب لجدري إمبوكس، وإن الإصابة تأتي في إطار أحدث تفشٍّ للمرض، مشيرين إلى أن الشخص المصاب يتلقى العلاج.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، تفشي المرض بوصفه "حالة طوارئ صحية عامة" بعد انتشار الإصابات من جمهورية الكونعو الديمقراطية إلى دول مجاورة.

ويُعتقد أن فيروس "كلاد آي بي" المسؤول عن التفشي الحالي يتسبب في نوع أخطر من إمبوكس من السلالة التي تسببت في حالة طوارئ صحية عامة عام 2022، وينتشر الفيروس بالمخالطة عن قرب.

وتعد "طوارئ الصحة العامة التي تسبب قلقاً دولياً" (PHEIC)، أعلى مستوى تحذير يمكن لمنظمة الصحة العالمية أن تُطلقه، ويؤدي إعلان "طوارئ الصحة العامة التي تسبب قلقاً دولياً" إلى إطلاق استجابات طارئة في بلدان العالم بموجب قواعد الصحة الدولية الملزمة قانوناً.

وفي مايو/أيار 2022، انتشرت إصابات بجدري إمبوكس حول العالم، أثّر معظمها في الرجال المثليين وازدواجيي التوجّه الجنسي، نتيجة سلالة متفرّعة عن السلالة "2بي".