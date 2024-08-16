ووفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال الساعة 07:35 (23:35 بتوقيت غرينتش الخميس) على عمق 15,4 كلم في المحيط الهادئ، قبالة ساحل مدينة هوالين.

من جهتها قدرت وكالة الأرصاد الجوية المركزية التايوانية في تايوان قوة الزلزال بـ6,3 درجة وعمقه بـ9,7 كلم. وأرسلت الوكالة تنبيهات عبر الهواتف المحمولة تحضّ السكان على "التزام الهدوء والبحث عن مأوى قريب".

وفي الساعة 08,00 (منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، أصدرت فرقة الإطفاء بياناً قالت فيه، إنه "لم يُبلغ عن أي أضرار" عقب الزلزال.

وهزَّ الزلزال أيضاً بعض المباني في العاصمة تايبيه. وقالت السلطات، إن خدمات مترو الأنفاق في المدينة استمرت، لكن مع تقليل السرعة، فيما حذر مسؤولون بإدارة الأرصاد الجوية من خطر حدوث انهيارات أرضية في المناطق الجبلية بعد أمطار استمرت لأيام.

وتشهد تايوان زلازل بشكل متكرر نظراً إلى وقوعها بين صفيحتين تكتونيتين. ويعود آخر زلزال كبير إلى مطلع نيسان/أبريل عندما ضرب الجزيرة زلزال بقوة 7,4 درجة قال مسؤولون إنه كان الأقوى منذ 25 عاماً.

وقتل 17 شخصاً على الأقل في زلزال نيسان/أبريل الذي تسبب بانزلاقات أرضية، وألحق أضراراً كبيرة في الأبنية المحيطة بمركز الزلزال في مدينة هوالين.