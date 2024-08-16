وقالت الوكالة الأمريكية للتعاون الأمني الدفاعي في بيان "إن هذا البيع المقترح سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليف في حلف شمال الأطلسي يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا".

وأضاف البيان أن الصفقة الجديدة "ستعمل على تحسين قدرة ألمانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية وزيادة القدرات الدفاعية لجيشها".

ووافقت وزارة الخارجية على الصفقة المحتملة إلى ألمانيا، كما قدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي أمس الخميس الإخطار المطلوب إلى الكونغرس للتصديق على الصفقة.

ومنحت ألمانيا منظومات باتريوت عدة لأوكرانيا التي تخوض حرباً مع روسيا منذ عام 2022، وأصبحت برلين ثاني أكبر مورد للمساعدات العسكرية إلى كييف، بعد واشنطن.