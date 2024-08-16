سياسة
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بقيمة 5 مليارات دولار.. الولايات المتحدة تزوّد ألمانيا بمنظومات باتريوت
أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، موافقتها على بيع ما يصل إلى 600 صاروخ باتريوت بقيمة 5 مليارات دولار إلى ألمانيا التي كانت قد تبرعت بمنظومات دفاع جوي عدة إلى أوكرانيا.
بقيمة 5 مليارات دولار.. الولايات المتحدة تزوّد ألمانيا بمنظومات باتريوت
منحت ألمانيا منظومات باتريوت عدة لأوكرانيا التي تخوض حرباً مع روسيا منذ عام 2022 / صورة: Reuters
16 أغسطس 2024

وقالت الوكالة الأمريكية للتعاون الأمني الدفاعي في بيان "إن هذا البيع المقترح سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليف في حلف شمال الأطلسي يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا".

وأضاف البيان أن الصفقة الجديدة "ستعمل على تحسين قدرة ألمانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية وزيادة القدرات الدفاعية لجيشها".

ووافقت وزارة الخارجية على الصفقة المحتملة إلى ألمانيا، كما قدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي أمس الخميس الإخطار المطلوب إلى الكونغرس للتصديق على الصفقة.

ومنحت ألمانيا منظومات باتريوت عدة لأوكرانيا التي تخوض حرباً مع روسيا منذ عام 2022، وأصبحت برلين ثاني أكبر مورد للمساعدات العسكرية إلى كييف، بعد واشنطن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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