سياسة
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هيومن رايتس ووتش تحذّر من تأثير "المعلومات المضللة" في الانتخابات الأمريكية
حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس الخميس، من إغراق بعض الجهات "الخبيثة" المشهد الانتخابي الأمريكي بالمعلومات الكاذبة والمضللة التي تستهدف المجتمعات الملونة في الولايات المتحدة.
هيومن رايتس ووتش تحذّر من تأثير "المعلومات المضللة" في الانتخابات الأمريكية
"هيومن رايتس ووتش": هذه الموجة من المعلومات المضللة تثير المخاوف من إمكانية التأثير في أنماط التصويت ونتائج الانتخابات الرئاسية / صورة: Reuters
16 أغسطس 2024

وقالت المنظمة في تقرير لها، إن هذه الموجة من المعلومات المضللة تثير المخاوف من إمكانية التأثير في أنماط التصويت ونتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وفرّق التقرير بين المعلومات المضللة والمغلوطة، في أن المعلومات المضللة "هي نشر غير مقصود لمعلومات خاطئة من دون نية إلحاق الضرر"، أما المعلومات المغلوطة "فهي معلومات خاطئة مصممة عمداً لتضليل الناس".

وأشار التقرير إلى أن المجتمعات الملونة في الولايات المتحدة ما زالت تتأثر بسيل المعلومات المغلوطة والمضللة فـ"المهاجرون الذين يعتمدون على المحتوى المترجم غالباً ما يجدون أنفسهم عرضة للأخطاء في الترجمة في مجموعات الواتساب وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي، إذ تكون مراقبة المحتوى الإسباني محدودة".

وأوضح التقرير أن هذه التهديدات تتضاعف "مع صعود الذكاء الاصطناعي، الذي لا يجري استخدامه لإنتاج معلومات مضللة ومغلوطة واقعية بسرعة وبتكلفة منخفضة فحسب، بل يمكن أن تستخدمه الجهات الخبيثة للوصول إلى المجتمعات الملونة بدقة أكبر".

وناشدت المنظمة " المسؤولين المنتخبين ووسائل الإعلام والمجموعات المجتمعية العمل معاً لتوفير مصادر دقيقة وموثوقة وميسرة للمعلومات لجميع الناس، وخاصة للمجتمعات التي تحمل شكوكاً سابقة تجاه العملية السياسية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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