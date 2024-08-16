سياسة
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سلبتهم طفولتهم ونومهم.. اليونيسف تحذّر من مستقبل قاتم لأطفال غزة بسبب الحرب
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن أهوال الحرب الإسرائيلية على غزة سلبت الكثير من أطفال القطاع طفولتهم وقدرتهم على النوم، محذرة من مستقبل قاتم لهم إذا استمرت الحرب أكثر.
سلبتهم طفولتهم ونومهم.. اليونيسف تحذّر من مستقبل قاتم لأطفال غزة بسبب الحرب
أطفال غزة بين الدمار الذي تسبب به القصف الإسرائيلي / صورة: AFP
16 أغسطس 2024

وطالب مسؤول الإعلام بمنظمة "اليونيسف" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سليم عويس، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الحرب وإعادة المستقبل لهؤلاء الأطفال.

وضع مأساوي

ووصف عويس ما شاهده خلال زيارته إلى غزة الأسبوع الماضي، بأنه كان أشبه بـ"مشهد من فيلم سينمائي"، إذ تبين له أن ما تنقله وسائل الإعلام عن هذه البقعة من العالم "ليست سوى جزء صغير من الواقع"، فـ"عمق الدمار والألم والنزوح هناك هائل للغاية".

وأشار إلى أن "كل شيء مفقود تقريباً في غزة، فهناك نقص في المياه النظيفة والغذاء ومواد النظافة والإمدادات الطبية والأدوية"، وأوضح أنه "لا يُسمح بعبور سوى عدد قليل من المساعدات من الجانب الإسرائيلي، فيما لا يزال معبر رفح البري الحدود مع مصر مغلقاً منذ 7 مايو/أيار الماضي".

وقال المسؤول الأممي محذراً: "شهدنا انخفاضاً بنسبة تزيد على 45% في وصول المساعدات إلى غزة خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى يوليو/تموز، وكان تدفق المساعدات منخفضاً بالفعل، لكنه انخفض الآن بشكل أكبر".

معاناة أطفال غزة

وعن حجم المعاناة التي يواجهها أطفال القطاع، قال عويس، إن الأطفال هناك "لا يعيشون طفولتهم"، مضيفاً أن"الأمراض الجلدية والتهابات الجهاز التنفسي والإسهال باتت شائعة بين أطفال غزة".

ولفت إلى أنه "من الصعب جداً على الأطفال العيش في الخيام" في ظل صيف شديد الحرارة. وتابع محذراً أن "النوم يجافي عيون الكثير من أطفال غزة، لأنهم يفكرون في هول ما رأوه، ويشعرون بالخوف جراء الحرب".

ووجه المسؤول الأممي دعوة للمجتمع الدولي "لاتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع مصلحة أطفال غزة في المقام الأول، إذ حان الوقت لإنهاء هذا العنف والصراع، ومنح الأطفال فرصة".

وتابع محذراً: "إذا استمر الأمر على هذا النحو، أخشى أن مستقبل هؤلاء الأطفال سيكون قاتماً للغاية، إذ لا يوجد مكان آمن لهم للتعلم أو بناء مستقبلهم أو حتى اللعب".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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