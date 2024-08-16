ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن النائب ميخائيل شيريميت قوله، اليوم الجمعة، "بالنظر إلى وجود عتاد عسكري غربي مع استخدام ذخيرة وصواريخ غربية في الهجمات على البنية التحتية المدنية، فضلاً عن الدليل الدامغ على مشاركة أجانب في الهجوم على الأراضي الروسية، فإنه يمكن أن نستنتج أن العالم على شفا حرب عالمية ثالثة".

وأضاف شيريميت، العضو في لجنة الدفاع بالبرلمان الروسي، أن دول حلف شمال الأطلسي أعطت الضوء الأخضر لتنفيذ خطط التوغل في منطقة كورسك الروسية، إذ اقتحمت القوات الأوكرانية الحدود، وتقدمت منذ ذلك الحين بشكل كبير، ما أجبر موسكو على إجلاء ما يربو على مئتي ألف شخص من منازلهم.

كما اتهم نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس فلاديمير بوتين، الغرب اليوم الجمعة بالوقوف وراء الهجوم، وذلك في مقابلة مع صحيفة إزفيستيا، وقال، إن حلف شمال الأطلسي وأجهزة الاستخبارات الغربية ضالعة في التخطيط لعملية كورسك، لكنه لم يقدم أي دليل.

"محض هراء"

في سياق آخر، رفضت أوكرانيا، أمس الخميس، التلميح لضلوعها في تخريب خطي أنابيب نورد ستريم للغاز التي كانت تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، واصفة ذلك بأنه "محض هراء"، غداة تقارير صحافية كشفت إصدار القضاء الألماني مذكرة توقيف في حق غواص أوكراني.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن العملية التي جرت في سبتمبر/أيلول 2022، جرت بموافقة مسؤولين كبار في أوكرانيا، وأن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أيدها بداية، قبل أن يأمر بوقفها بناء لطلب أمريكي.

وقال المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "ضلوع أوكرانيا في تفجيرات نورد ستريم هو محض هراء. لم يكن ثمة أي مغزى عملي لأوكرانيا في خطوات كهذه"، وأضاف: "من الواضح أن تفجيرات نورد ستريم لم توقف الحرب، ولم تردع العدوان الروسي، ولم يكن لها تأثير في الوضع على خط الجبهة".

وفي 26 سبتمبر/أيلول 2022، حدثت أربعة تسربات ضخمة للغاز، سبقتها انفجارات تحت الماء بفارق ساعات في خطي الأنابيب نورد ستريم 1 و2 اللذين يربطان روسيا بألمانيا، وينقلان معظم غاز موسكو إلى أوروبا عبر بحر البلطيق.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في شؤونها".