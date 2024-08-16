وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مسعفين انتشلوا 5 شهداء و8 إصابات، إثر قصف الاحتلال شقة سكنية في منطقة الدرج وسط مدينة غزة، فيما استشهد مدني وأصيب آخرون، في غارة شنتها مُسيرة إسرائيلية على مدنيين قرب مدخل قرية الزوايدة، وسط القطاع، كما استشهد مدني وأصيب آخرون إثر غارة إسرائيلية في منطقة السرايا غرب مدينة غزة.

ووفق الوكالة انتشل مسعفون جثمان شهيد عقب تعرضه لإطلاق نار من طائرة "كواد كابتر" بالقرب من مسجد الدعوة شرق مخيم النصيرات وسط القطاع، ونُقل إلى مستشفى العودة في المخيم، فيما استشهد مدني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي غرب رفح. كذلك، انتشل مسعفون جثمان شهيد جراء قصف الاحتلال منزلاً في أرض المفتي شمال مخيم النصيرات، وسط القطاع.

وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية المتمركزة في منطقة مفترق الشهداء النار صوب منازل المدنيين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف على المناطق الغربية من مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلاً في منطقة بلوك 9 بمخيم البريج وسط القطاع، وشنت غارتين شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وأطلقت قنابل إنارة في أجواء المنطقة الغربية من مدينة غزة، فيما نسف جيش الاحتلال مباني سكنية في بلدة القرارة شمال شرقي قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن مدينة رفح شهدت استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عملياتها العسكرية، إذ نسفت مزيداً من المربعات السكنية في حي تل السلطان غربي المدينة، وسمعت أصوات الانفجارات من مناطق بعيدة وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة.

تقليص "المنطقة الإنسانية"

على الصعيد الإنساني، تتواصل معاناة المدنيين الفلسطينيين في القطاع، إذ طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، من نازحين بمنطقة "المواصي الإنسانية" في قطاع غزة، إخلاء أماكن وجودهم استعداداً لتنفيذ هجمات على المنطقة، تزامناً مع مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، التي بدأت في العاصمة القطرية الدوحة أمس الخميس.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "سنعمل بقوة ضد المنظمات، ولذلك ندعو السكان الموجودين في الأحياء الشمالية لخان يونس وشرق دير البلح لإخلائها مؤقتاً والانتقال إلى المنطقة الإنسانية التي جرت ملاءمتها"، وأضاف أن "بلوكات (89) و(2356) أصبح الوجود فيها خطيراً، ولذلك لا تعد هذه البلوكات جزءاً من المنطقة الإنسانية ابتداء من الآن" بزعم "إطلاق قذائف صاروخية من المنطقة".

وبذلك يقلص جيش الاحتلال مساحة المنطقة الإنسانية المكتظة بمئات الآلاف من النازحين الذين بات عدد كبير منهم يقيمون في الطرقات، من دون أي خيام أو مأوى، بسبب تصاعد أوامر الإخلاء والهجمات الإسرائيلية وخاصة بالأسابيع الأخيرة.

والثلاثاء، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 84% من مساحة قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء، وأضافت في بيان، أن "النزوح في غزة لا ينتهي أبداً، الناس يفرون من أجل النجاة بحياتهم، ويأخذون معهم ما يستطيعون حمله، تاركين كل شيء آخر وراءهم".

ويواجه أكثر من 2 مليون نازح في قطاع غزة لليوم الـ315 على التوالي، معاناة جراء رحلات النزوح المتكررة والممتدة منذ بداية الحرب، إذ يقيم بعضهم في خيام أو مراكز إيواء أو أماكن أخرى مثل عيادات وسجون ومدن ألعاب، وسط ظروف معيشية وإنسانية قاسية تفاقمها انتشار الأمراض والأوبئة ونقص المياه والأدوية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي حرباً مدمّرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.