سياسة
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وزير خارجية إيران يؤكد أهمية المبادرات الدبلوماسية لوقف الإبادة في غزة
أكد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، في اتصال هاتفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أهمية المبادرات الدبلوماسية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.
وزير خارجية إيران يؤكد أهمية المبادرات الدبلوماسية لوقف الإبادة في غزة
وزير خارجية إيران يؤكد أهمية المبادرات الدبلوماسية في وقف حرب غزة / Others
16 أغسطس 2024

وقال باقري في منشور على منصة إكس، اليوم الجمعة، إنه تحدث عبر الهاتف مع وزير الخارجية القطري. وأفاد بأنهما تبادلا وجهات النظر مع الوزير القطري بشأن مسار المفاوضات التي تجرى في الدوحة لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة،

وأشار إلى أن آل ثاني وصف نتائج هذه المرحلة من المفاوضات بـ"الحساسة".

وفي وقت سابق الخميس، انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، محادثات للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة بين إسرائيل وحماس.

وقال متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في تصريحات أمس الخميس، إن "اجتماع الوسطاء لإنهاء الحرب على غزة، الذي عقد اليوم (الخميس) في الدوحة، ما زال مستمراً، وسيُستأنف الجمعة"، مشيراً إلى أن "جهود الوسطاء في قطر ومصر والولايات المتحدة مستمرة".

ويشارك في المفاوضات رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس المخابرات الإسرائيلية "الموساد" دافيد برنياع.

بينما رفضت حماس المشاركة، وطالبت مع فصائل أخرى بإلزام تل أبيب بما اتُفق عليه في يوليو/تموز الماضي، استناداً إلى مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو/أيار الماضي، الذي اقترحته تل أبيب ووافقت عليه حماس وقتها.

وبدعم أمريكي مطلق، تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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