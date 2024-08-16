سياسة
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منذ 7 أكتوبر.. 273 حريقاً تسببت بها هجمات المستوطنين بالضفة
قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الجمعة، إن جيش الاحتلال والمستوطنين أشعلوا 273 حريقاً استهدفت أراضي المواطنين وممتلكاتهم بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
منذ 7 أكتوبر.. 273 حريقاً تسببت بها هجمات المستوطنين بالضفة
من آثار الهجوم الذي تعرضت له قرية جبت في الضفة الغربية على يد المستوطنين الإسرائيليين / صورة: Reuters
16 أغسطس 2024

وقال رئيس الهيئة، الوزير مؤيد شعبان، في بيان، "إنه وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول أقدم الجيش والمستعمرون على التسبب بقصدية كبيرة على إشعال ما مجموعه 273 حريقاً في ممتلكات وحقول المواطنين، كان آخرها الحريق والاعتداء على قرية جيت شرقي قلقيلية".

وأضاف شعبان " أن هذه الاعتداءات تركزت في محافظات نابلس بـ120 حريقاً، ثم رام الله بـ42 حريقاً، وجنين بـ26 حريقاً. وتنوعت هذه الحرائق بين 77 حريقاً طالت أراضي وحقول ومزروعات المواطنين، في حين استهدفت 196 حريقاً ممتلكات المواطنين، من شقق سكنية ومبانٍ وسيارات وغيرها".

وعلى صعيد جهة التنفيذ قال رئيس الهيئة، إن "اقتحامات واعتداءات جيش الاحتلال تسببت باندلاع 56 حريقاً طالت ممتلكات حكومية وخاصة، في حين تسببت الاعتداءات المشتركة بين المستعمرين والجيش بـ9 حرائق، في حين نفّذ المستعمرون الجزء الأكبر من هذه الحرائق بـ208 حرائق".

وقال شعبان، إن 18 فلسطينياً استشهدوا برصاص مستوطنين وإصابة أكثر من 785 بجراح نتيجة هذه الاعتداءات وتهجير 26 تجمعاً بدوياً،

واستذكر شعبان فجائع إحراق الفتى محمد أبو خضير في عام 2014 وإحراق عائلة دوابشة في عام 2015 ومحاولات ممتدة لتنفيذ المزيد من الجرائم التي لا تنفك تدلل على فاشية المركبات الفكرية التي تتكئ عليها هذه الجماعات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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