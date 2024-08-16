وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بأن زلزالين بقوة 5.2 و4.2 درجة وقعا في مدينة حماة السورية بفارق 3 دقائق، شعر بهما سكان ولايتي هطاي وغازي عنتاب التركيتين.

بدورها نقلت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري "سانا"، عن المركز الوطني للزلازل، قوله إن: "الهزة التي شعر بها سكان المحافظات وقعت على بعد 28 كيلو متراً، شرقي حماة، وتبلغ شدتها وفق التحليل الأولي 5.2 درجة على مقياس ريختر".

من جانبها، قالت الوكالة اللبنانية الرسمية، إن سكان كسروان وجبيل وبيروت "شعروا بهزة أرضية قوية".

والاثنين الماضي أيضاً، ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر محافظات عدة في شمالي سوريا، وشعر بها السكان في كل من الأردن ولبنان.