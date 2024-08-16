سياسة
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وزير الخارجية المصري: ندعم لبنان ونؤكد أهمية عدم الانجرار إلى حرب شاملة
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الجمعة أهمية وقف التصعيد وعدم انجرار المنطقة إلى حرب شاملة، خلال مؤتمر صحفي عقده في بيروت مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
وزير الخارجية المصري: ندعم لبنان ونؤكد أهمية عدم الانجرار إلى حرب شاملة
وزير الخارجية المصري برفقة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري / صورة: وزارة الخارجية المصرية
16 أغسطس 2024

وقال عبد العاطي الذي بدأ الجمعة زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت: "نقلت إلى رئيس مجلس النواب بري رسالة دعم من مصر إلى لبنان، إذ إن الأمن والاستقرار في البلد يمثلان مصلحة مصرية وعربية".

وشدد وزير الخارجية المصري على " أننا نريد التوصل فوراً إلى وقف إطلاق النار في غزة لأن جوهر الصراع في المنطقة هو استمرار القضية الفلسطينية دون حل، كما ندين ​سياسة​ الاغتيالات ونؤكد دعمنا لوحدة وسلامة لبنان".

وأضاف الوزير المصري: "نؤكد أهمية وقف التصعيد وعدم انجرار المنطقة إلى حرب شاملة".

وفي وقت سابق اليوم، وصل عبد العاطي إلى بيروت في زيارة غير محددة المدة، يلتقي خلالها مسؤولين لبنانيين لبحث آخر التطورات في المنطقة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربها المدعومة أمريكياً على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، التي خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

يأتي ذلك فيما تترقب إسرائيل منذ أيام ردود فعل انتقامية من إيران وحزب الله وحماس على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران في 31 يوليو/تموز الماضي، والقيادي بالحزب فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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