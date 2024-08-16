وقالت مصادر ميدانية إن طائرات حربية شنت سلسلة غارات استهدفت أبراجاً سكنية بمدينة حمد، ما أدى إلى تدميرها، وأشار إلى أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد في المكان المستهدف.

وفي وقت سابق الجمعة، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المدينة ضمن عدة مناطق من خان يونس ودير البلح، استعداداً لتنفيذ هجمات.

وأنشئت هذه المدينة التي تحمل اسم أمير دولة قطر السابق "الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني"، والتي تضم 2500 شقة، إثر تبرع قدمته الدوحة بقيمة 407 ملايين دولار ضمن برنامج لإعادة إعمار القطاع عام 2012.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.