سياسة
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حزب الله ينعى أحد عناصره.. وإعلام عبري: رصد إطلاق 6 صواريخ من لبنان
أفاد إعلام عبري اليوم الجمعة عن رصد إطلاق 6 صواريخ من لبنان على بلدات في المناطق الشمالية الحدودية، فيما أعلن حزب الله، في وقت سابق، مقتل أحد عناصره بمواجهات مع الاحتلال.
حزب الله ينعى أحد عناصره.. وإعلام عبري: رصد إطلاق 6 صواريخ من لبنان
النيران تجتاح سهل مرجعيون في جنوب لبنان بعد تعرُّضه لقصف إسرائيلي في 16 أغسطس/آب 2024 / صورة: AFP
16 أغسطس 2024

وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، عن "رصد إطلاق 5 صواريخ باتجاه نطوعة في الجليل الغربي (شمال)"، وقالت إنه جرى "اعتراض صاروخ آخر فوق زرعيت القريبة من الحدود اللبنانية"، ولم تشر إلى انطلاق صافرات الإنذار، كما لم توضح المناطق التي سقطت فيها الصواريخ الـ5 المتبقية.

من جهته، أعلن حزب الله اللبناني، في وقت سابق اليوم الجمعة، مقتل أحد عناصره خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 412 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023،

وقال الحزب في بيان إنه ينعى "العنصر إبراهيم شوقي سلامة (علاء)، مواليد عام 1984، من بلدة بليدا في جنوب لبنان، الذي ارتقى على طريق القدس"، وبذلك ترتفع حصيلة قتلى حزب الله في هذه المواجهات إلى 412 عنصراً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق، قالت إن “الغارة الإسرائيلية المعادية التي طالت بلدة عيترون (جنوب لبنان) أدت إلى استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح".

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، "باندلاع حريق كبير في سهل مرجعيون جراء سقوط قذيفة ضوئية إسرائيلية قبالة مستعمرة المطلة فيما أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة كفركلا".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربها المدعومة أمريكياً على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

يأتي ذلك فيما تترقب إسرائيل منذ أيام ردود فعل انتقامية من إيران وحزب الله وحماس على اغتيال هنية بطهران في 31 يوليو/تموز الماضي، وفؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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