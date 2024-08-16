سياسة
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أمنيون إسرائيليون يتوقعون هجوماً وشيكاً من إيران وحزب الله
أفاد إعلام عبري اليوم الجمعة بأن مسؤولين أمنيين إسرائيليين في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتوقعون هجوماً وشيكاً من إيران وحزب الله خلال مدة قريبة.
أمنيون إسرائيليون يتوقعون هجوماً وشيكاً من إيران وحزب الله
إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل / صورة: AA Archive
16 أغسطس 2024

وقالت القناة 12 إن المسؤولين الأمنيين أبلغوا المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت) أمس الخميس، بأنهم "لا يستبعدون احتمال وقوع هجوم من إيران وحزب الله في غضون مهلة قصيرة".

وأضافت القناة العبرية أن المسؤولين والمهنيين أشاروا إلى أنهم سيحاولون عقد اجتماع الكابينت قبل الهجوم، "لكن لا يقين أننا سننجح".

من ناحية آخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط مسيّرة تابعة لحزب الله اللبناني في شمالي إسرائيل. وأضاف في منشور على منصة إكس: "عُثر على طائرة بلا طيار في منطقة بيت جن ولا إصابات، فيما يجري التحقيق في الحادث".

وعن عملياته الأخيرة في جنوب لبنان، قال: "في وقت سابق اليوم، هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو، مبنى عسكرياً كان ينشط فيه مسلحو منظمة حزب الله في منطقة عيترون"، مردفاً: "بالإضافة إلى ذلك، هاجمت قواتنا بالمدفعية مناطق في بليدا وكفر كلا في جنوب لبنان".

وأعلنت إسرائيل نهاية يوليو/تموز الماضي حالة الاستنفار تحسباً لرد من إيران وحزب الله على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي في حزب الله فؤاد شكر في بيروت.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربها المدعومة أمريكياً على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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