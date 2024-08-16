وأفاد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس في بيان بأن: "إجبار جيش الاحتلال المجرم أهلنا في شمال خان يونس وشرق دير البلح على النزوح إلى ما يُسمى بمناطق إنسانية آمنة، ليس إلا وسيلة أخرى لتعميق العقاب الجماعي والإبادة التي يتعرض لها شعبنا".

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي، يستخدم النزوح سلاحاً في حربه ضد المدنيين العُزل، في محاولة لكسر إرادتهم وزيادة معاناتهم الإنسانية"، وتابع: "شاهدنا وشاهد العالم بأسره كيف استهدفت قوات الاحتلال هذه المناطق الآمنة مرات عديدة، وارتكبت فيها أبشع المجازر بحق الأبرياء".

ولفت الرشق إلى أن الاحتلال "يهدف من خلال هذه السياسة الممنهجة إلى تمهيد الأرضية لمجازر جديدة بحق شعبنا الصامد"، مشيراً إلى أن "إجبار آلاف المدنيين على النزوح المتكرر أدى إلى تكدسهم في ظروف قاسية تهدد حياتهم وتفاقم الأزمة الإنسانية، في انتهاك صارخ للاتفاقيات والقوانين الإنسانية الدولية".

وتابع بأنه في ظل استمرار العدوان، ومع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في الدوحة لوقف إطلاق النار، "نحمّل الإدارة الأمريكية المسؤولية عن جرائم الاحتلال"، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية بالتحرك الفوري، وتحمُّل واجبهم القانوني والإنساني لوقف هذه الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وشهدت مناطق صنفتها إسرائيل "إنسانية وآمنة" في خان يونس ودير البلح، حالة نزوح لمئات الفلسطينيين باتجاه أقصى غرب القطاع، بعد طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي إخلاء أماكنهم استعداداً لتنفيذ هجمات على المنطقة.

وقلص الاحتلال مساحة المنطقة الإنسانية التي بالفعل مكتظة بمئات آلاف النازحين الذين بات عدد كبير منهم يقيمون في الطرقات دون أي خيام أو مأوى، بسبب تصاعد أوامر الإخلاء والهجمات الإسرائيلية خصوصاً بالأسابيع الأخيرة.

وعلى أقل من خُمس مساحة قطاع غزة، يعيش أكثر من 1.7 مليون نازح فلسطيني في منطقة المواصي ومحيطها، مفتقرين إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية نتيجة الحرب الإسرائيلية المتواصلة، حسب منظمة المساعدة الإنسانية الدولية "أوكسفام".

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.