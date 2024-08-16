وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، "هجمات المستوطنين الإرهابية على الفلسطينيين في قرية جيت شرق قلقيلية، شمالي الضفة، مما أسفر عن ارتقاء شاب وإصابة عشرات، وألحق أضراراً مادية بالممتلكات".

وحمّلت الخارجية الأردنية، إسرائيل "مسؤولية الاعتداء على قرية جيت، واستمرار المستوطنين في تنفيذ هجمات إرهابية، وذلك باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال"، وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات تنتج "عن إجراءات إسرائيل الأحادية التي تستهدف الفلسطينيين وأراضيهم ومساكنهم عبر بناء المستوطنات وتوسيعها، وتهجير الفلسطينيين من منازلهم".

ودعت إلى "اتخاذ موقف دولي واضح يوقف الانتهاكات الإسرائيلية ال مستمرة، والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويفرض على إسرائيل التزامها، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقه في الحرية والدولة ذات السيادة".

"غير مقبول"

وفي السياق، أدانت ألمانيا، الهجمات، وقالت وزارة الخارجية الألمانية: "إننا ندين عنف المستوطنين المتطرفين الذين هاجموا وأضرموا النيران في قرية فلسطينية بالضفة الغربية بالأمس (الخميس)، ما أدى إلى مقتل فلسطيني".

وشددت الوزارة، في بيان عبر منصة إكس، على أن هذا العنف غير مقبول وأن الهجمات يجب أن تتوقف على الفور، وأضافت: "للفلسطينيين حق العيش في أمان. وإسرائيل ملزمة حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية، ووقف هذه الهجمات، وملاحقة الجناة"، وتابعت: "يجب ألا يكون هناك أي إفلات من العقاب لمثل هذه الأعمال العنيفة".

وأمس الخميس، قتل مستوطنون فلسطينياً وأصابوا آخر بجروح خطيرة وأضرموا النار في 4 منازل و6 سيارات مملوكة لفلسطينيين خلال اقتحامهم قرية جيت شرقي قلقيلية.

وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وسّع جيش الاحتلال عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فيما صعد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين هناك، ما خلف 633 شهيداً، ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.