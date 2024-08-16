وقال الدبيبة في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس اليوم الجمعة، إنه اتخذ إجراءات أخرى لمواجهة الأضرار الناجمة عن تلك السيول، وذلك بعد ساعات من إعلانه تشكيل غرفة طوارئ ورفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى.

وتابع أنه كلف جهازي الإسعاف والطوارئ والطب الميداني منذ الساعات الأولى، للعمل بمناطق العوينات وتهالة والبركت وغات، مع رئاسة البلديات "لضمان إنقاذ الأرواح وإيصال المساعدات ورفع الأذى عن المتضررين".

وأضاف أنه أمر وزارة الصحة بإرسال فرق طبية عاجلة ودعم إلى مستشفى غات الحكومي والمراكز الصحية بالمناطق المتضررة من السيول، إلى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية التي كلفها توفير الدعم للأسر المتضررة، وكذلك وزارة الموارد المائية من أجل تقييم الأضرار ومعالجة تدفق السيول.

وذكر أن حكومة "الوحدة الوطنية" أصدرت التعليمات للشركة العامة للكهرباء والشركة القابضة للاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرسال فرق لتقييم أضرار الفيضانات وصيانة شبكتي الكهرباء والاتصالات فوراً"، مؤكداً أنه يتابع بنفسه تنفيذ هذه المهام لضمان استقرار الأوضاع جنوبي البلاد.

بدوره أصدر أسامة حماد، قراراً لتشكيل لجنة طوارئ واستجابة سريعة لمدينة غات وما حولها، لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتعامل مع سوء الأحوال الجوية بالمنطقة معلناً حالة الطوارئ. كما أعلن المجلس البلدي في تهالة المدينة "منطقة منكوبة" لأنها أكثر المناطق المتضررة جراء السيول.

"كارثة حقيقية"

من ناحيته، دعا المجلس الأعلى للدولة في بيانٍ اليوم الجمعة جميع الجهات الرسمية والمدنية إلى نجدة أهالي مدينتي غات وتهالة على وجه السرعة، مؤكداً أنه تابع بقلق شديد ما تعرضت له غات وتهالة من أمطار غزيرة وسيول تسببت في أضرار مادية وانقطاع للاتصالات وسط استغاثات أطلقتها المراكز الصحية هناك.

من جانبه، ذكر عميد بلدية تهالة أحمد صالح، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن "جميع السكان غادروا المدينة بعد أن غمرت المياه بيوتهم وأتلفت ممتلكاتهم"، داعياً المؤسسات الليبية إلى تقديم المساعدة على وجه السرعة، فيما حذر من أن تهالة تواجه حالياً كارثة حقيقية حيث غمرت المياه كل المنازل والمستشفى ومقر البلدية، وأن الاتصالات والكهرباء مقطوعتان، والسيول تضرب المدينة من وديان أكاكوس والجزائر معاً".

ومنذ ليلة البارحة، تشهد مناطق في جنوب غربي ليبيا أمطاراً غزيرة تسببت في جريان سيول بعدة أودية جبلية، ما تسبب في إغراق عدد من المناطق والمدن، وسط محاولات من فرق الهلال الأحمر لإجلاء عائلات غارقة داخل منازلها.

ونشر الهلال الأحمر الليبي بياناً عبر حسابه على فيسبوك يحذر فيه "مما هو قادم"، قائلاً "نظراً إلى ما يمر به الجنوب من تغيرات مناخية تسببت في هطول الأمطار والسيول وجريان الأودية بغزارة، نحذر أهلنا في مدينة أوباري والمناطق المجاورة من الساعات القادمة والابتعاد عن مجرى السيول".

وفي السياق قالت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء في بيان اليوم الجمعة إن الطقس السيئ مستمر بمناطق جنوب غربي البلاد خلال الساعات الـ48 المقبلة، محذرة من "جريان السيول خاصة في الأودية المنحدرة من جبال أكاكوس وتاسيلي الموجودة على الحدود الليبية-الجزائرية".

وفي 10 سبتمبر/أيلول الماضي، تسبب الإعصار المتوسطي "دانيال" المصحوب بأمطار غزيرة في دمار عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة.

كما شمل الدمار، آنذاك، مدناً أخرى بينها درنة، التي كانت المتضرر الأكبر بسبب انهيار سدود كانت تحبس مياه السيول المنحدرة من الجبال في "وادي درنة" الضخم، ما تسبب في مقتل 4 آلاف و540 شخصاً بينهم 3 آلاف و964 مواطناً، و576 أجنبياً وفق إحصاءات رسمية.