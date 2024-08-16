ونشر مركز مكافحة التضليل اليوم الجمعة، بياناً قال فيه إن ما نشره وزير الخارجية الإسرائيلي على حساباته أن "الرئيس أردوغان رفض تحويل ثروة إسماعيل هنية البالغة نحو 3 مليارات دولار في البنوك التركية إلى أبناء هنية" مزاعم كاذبة.

وأكد مركز مكافحة التضليل أن الشهيد إسماعيل هنية، الذي استشهد في إيران بعملية اغتيال إسرائيلية، "لم يكن لديه أي مدخرات في البنوك التركية كما زعم كاتس".

وكان الرئيس أردوغان استقبل أبناء إسماعيل هنية، عبد السلام وهمام هنية ونقل تعازيه في استشهاد والدهما، وخلال لقائه بهما، لم تطرح أي قضية من هذا القبيل، كما زعم وزير الخارجية الإسرائيلي، حسب تأكيد بيان مركز مكافحة التضليل.

من جانبها، قالت الخارجية التركية إن ما نشره وزير الخارجية الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي واستهدف الشهيد إسماعيل هنية والرئيس أردوغان هو "افتراء بهدف التضليل".

وأضافت في منشور عبر منصة إكس "هذه الأكاذيب التي تسعى لصرف الانتباه عن الإبادة التي تجري في غزة، لن تعيق دعمنا للشعب الفلسطيني".

كما نشر الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك عبر حسابه على منصة إكس منشوراً قال فيه إن "وزير الخارجية الإسرائيلي كاذب فاشي".