سياسة
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مركز مكافحة التضليل وخارجية تركيا ينفيان افتراءات إسرائيل بحق أردوغان وهنية
نفى مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية ادعاءات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي حول مزاعم وجود حسابات مالية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية في البنوك التركية.
مركز مكافحة التضليل وخارجية تركيا ينفيان افتراءات إسرائيل بحق أردوغان وهنية
مركز مكافحة التضليل والخارجية التركية تنفيان افتراءات وزير خارجية إسرائيل بحق أردوغان والشهيد هنية / صورة: AA
16 أغسطس 2024

ونشر مركز مكافحة التضليل اليوم الجمعة، بياناً قال فيه إن ما نشره وزير الخارجية الإسرائيلي على حساباته أن "الرئيس أردوغان رفض تحويل ثروة إسماعيل هنية البالغة نحو 3 مليارات دولار في البنوك التركية إلى أبناء هنية" مزاعم كاذبة.

وأكد مركز مكافحة التضليل أن الشهيد إسماعيل هنية، الذي استشهد في إيران بعملية اغتيال إسرائيلية، "لم يكن لديه أي مدخرات في البنوك التركية كما زعم كاتس".

وكان الرئيس أردوغان استقبل أبناء إسماعيل هنية، عبد السلام وهمام هنية ونقل تعازيه في استشهاد والدهما، وخلال لقائه بهما، لم تطرح أي قضية من هذا القبيل، كما زعم وزير الخارجية الإسرائيلي، حسب تأكيد بيان مركز مكافحة التضليل.

من جانبها، قالت الخارجية التركية إن ما نشره وزير الخارجية الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي واستهدف الشهيد إسماعيل هنية والرئيس أردوغان هو "افتراء بهدف التضليل".

وأضافت في منشور عبر منصة إكس "هذه الأكاذيب التي تسعى لصرف الانتباه عن الإبادة التي تجري في غزة، لن تعيق دعمنا للشعب الفلسطيني".

كما نشر الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك عبر حسابه على منصة إكس منشوراً قال فيه إن "وزير الخارجية الإسرائيلي كاذب فاشي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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