سياسة
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واشنطن تقدم مقترحاً جديداً لطرفي محادثات غزة وجولة مرتقبة بالقاهرة
أعلن الجمعة الوسطاء في محادثات وقف إطلاق النار على قطاع غزة، أن الولايات المتحدة قدمت مقترحاً جديداً لتقليص الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس.
واشنطن تقدم مقترحاً جديداً لطرفي محادثات غزة وجولة مرتقبة بالقاهرة
واشنطن تقدم مقترحاً جديداً لطرفي محادثات غزة وجولة مرتقبة بالقاهرة / صورة: AA
16 أغسطس 2024

أفاد بذلك بيان مصري-قطري-أمريكي مشترك نشرته الخارجية المصرية والقطرية، بختام اليوم الثاني والأخير لجولة محادثات استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.

يأتي ذلك فيما تأمل واشنطن، التي تشيع انطباعات بمضي المحادثات في "أجواء إيجابية"، أن يسهم التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل على وقف الحرب وتبادل الأسرى، في ثني إيران وحزب الله عن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس الشهيد إسماعيل هنية بطهران في 31 يوليو/تموز الماضي، والقيادي بالحزب فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق.

ووفق البيان المشترك، "انخرط في الدوحة على مدى الساعات الـ48 الماضية كبار المسؤولين من حكوماتنا في محادثات مكثفة وسطاءً، بهدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمحتجزين".

ووصف البيان المحادثات بأنها "كانت جادة وبناءة وجرت في أجواء إيجابية".

وكشف أن "الولايات المتحدة وبدعم من قطر ومصر قدمت في وقت سابق لطرفي المحادثات اقتراحاً يقلص الفجوات بين الطرفين".

ولم يقدم البيان أي تفاصيل بشأن بنود الاقتراح الأمريكي الجديد، لكنه أوضح أنه "يتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس جو بايدن في 31 مايو/أيار 2024".

وأضاف أن الاقتراح الأمريكي الجديد يبني على "نقاط الاتفاق التي تحققت خلال الأسبوع الماضي، ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق".

ونهاية مايو/أيار الماضي، طرح بايدن بنود صفقة قال إن إسرائيل عرضتها عليه "لوقف القتال والإفراج عن جميع المختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة)"، وقبلتها حماس وقتها، وفق إعلام عبري.

لكن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أضاف شروطاً جديدة أكثر من مرة للقبول بالاتفاق، واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الموساد دافيد برنياع، أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.

البيان المصري-القطري-الأمريكي الصادر بختام جولة مباحثات الدوحة، لفت إلى أن الفرق الفنية من الدول الثلاث "ستواصل العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل تنفيذ الاتفاق (المقترح الأمريكي الجديد)، بما في ذلك الترتيبات لتنفيذ الجزئيات الإنسانية الشاملة، بالإضافة إلى الجزئيات المتعلقة بالرهائن والمحتجزين".

وذكر أن كبار المسؤولين من حكومات الدول الثلاث "سيجتمعون في العاصمة المصرية القاهرة مرة أخرى قبل نهاية الأسبوع المقبل، آملين التوصل إلى اتفاق وفقًا للشروط المطروحة اليوم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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