سياسة
3 دقيقة قراءة
إسرائيل تدعو للضغط على حماس لقبول مقترحات نتنياهو في 27 مايو
أعربت إسرائيل اليوم الجمعة عن أملها في أن تؤدي "الضغوط الدولية" إلى دفع حركة حماس إلى القبول بما أسمته بـ"مبادئ 27 مايو/أيار" حتى يصبح بالإمكان تنفيذ اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى.
إسرائيل تدعو للضغط على حماس لقبول مقترحات نتنياهو في 27 مايو
محتجزون إسرائيليون أفرجت عنهم حركة حماس في صفقة تبادل نوفمبر/تشرين الثاني 2023 / صورة: AA
16 أغسطس 2024

وتقصد إسرائيل بـ"مبادئ 27 مايو" ما تحدث عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في هذا التاريخ بشأن تقديمه مقترحاً للوسطاء بالمحادثات حول غزة، يتضمن السيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة، وإمكانية استئنافها الحرب لاحقاً.

وقال مكتب نتنياهو، عبر بيان: "تأمل الحكومة الإسرائيلية في أن تؤدي الضغوط الدولية إلى دفع حماس لقبول المبادئ" التي زعم أنه "جرى الاتفاق عليها في 27 مايو/أيار"، وادعى أن قبول هذه المبادئ "سيمهد الطريق لتنفيذ الاتفاق" حول وقف الحرب على غزة وتبادل الأسرى.

وتابع نتنياهو، وفق البيان: "أكدت إسرائيل أن المبادئ الأساسية التي تتبناها، معروفة جيداً لدى الوسطاء والولايات المتحدة"، وأعرب عن تقديره لما قال إنها "جهود تبذلها الولايات المتحدة والمتحاورون لمحاولة إثناء حماس عن رفضها لصفقة إطلاق سراح الرهائن"، على حد زعمه.

حديث نتنياهو عما سمّاه بـ"مبادئ 27 مايو" يعني، وفق مراقبين، إصراراً على شروط ترفضها حماس بشكل مطلق، وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، في وقت سابق، من أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.

وفي ختام يومين من المحادثات في الدوحة بمشاركة الوسطاء وإسرائيل وغياب حماس، أعلن الوسطاء، عبر بيان الجمعة، أن الولايات المتحدة قدمت مقترحاً جديداً لتقليص الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس، كاشفين عن محادثات أخرى بالقاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل للمضي قدماً في جهود التوصل إلى اتفاق.

يأتي إعلان المقترح الأمريكي الجديد فيما تأمل واشنطن، التي تشيع انطباعات بمضي المحادثات في "أجواء إيجابية"، أن يسهم التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل على وقف الحرب وتبادل الأسرى، في ثني إيران وحزب الله عن الرد على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران في 31 يوليو/تموز الماضي، والقيادي بالحزب فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق.

وفيما تعقد جولات مفاوضات بين القا هرة والدوحة تلو الأخرى منذ أشهر طويلة دون أن تثمر عن اتفاق، تواصل تل أبيب حربها الدموية على قطاع غزة، التي دخلت شهرها الحادي عشر على التوالي، وأدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 132 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us