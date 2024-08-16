وتقصد إسرائيل بـ"مبادئ 27 مايو" ما تحدث عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في هذا التاريخ بشأن تقديمه مقترحاً للوسطاء بالمحادثات حول غزة، يتضمن السيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة، وإمكانية استئنافها الحرب لاحقاً.

وقال مكتب نتنياهو، عبر بيان: "تأمل الحكومة الإسرائيلية في أن تؤدي الضغوط الدولية إلى دفع حماس لقبول المبادئ" التي زعم أنه "جرى الاتفاق عليها في 27 مايو/أيار"، وادعى أن قبول هذه المبادئ "سيمهد الطريق لتنفيذ الاتفاق" حول وقف الحرب على غزة وتبادل الأسرى.

وتابع نتنياهو، وفق البيان: "أكدت إسرائيل أن المبادئ الأساسية التي تتبناها، معروفة جيداً لدى الوسطاء والولايات المتحدة"، وأعرب عن تقديره لما قال إنها "جهود تبذلها الولايات المتحدة والمتحاورون لمحاولة إثناء حماس عن رفضها لصفقة إطلاق سراح الرهائن"، على حد زعمه.

حديث نتنياهو عما سمّاه بـ"مبادئ 27 مايو" يعني، وفق مراقبين، إصراراً على شروط ترفضها حماس بشكل مطلق، وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، في وقت سابق، من أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.

وفي ختام يومين من المحادثات في الدوحة بمشاركة الوسطاء وإسرائيل وغياب حماس، أعلن الوسطاء، عبر بيان الجمعة، أن الولايات المتحدة قدمت مقترحاً جديداً لتقليص الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس، كاشفين عن محادثات أخرى بالقاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل للمضي قدماً في جهود التوصل إلى اتفاق.

يأتي إعلان المقترح الأمريكي الجديد فيما تأمل واشنطن، التي تشيع انطباعات بمضي المحادثات في "أجواء إيجابية"، أن يسهم التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل على وقف الحرب وتبادل الأسرى، في ثني إيران وحزب الله عن الرد على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران في 31 يوليو/تموز الماضي، والقيادي بالحزب فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق.

وفيما تعقد جولات مفاوضات بين القا هرة والدوحة تلو الأخرى منذ أشهر طويلة دون أن تثمر عن اتفاق، تواصل تل أبيب حربها الدموية على قطاع غزة، التي دخلت شهرها الحادي عشر على التوالي، وأدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 132 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.