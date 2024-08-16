سياسة
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حماس: نتائج اجتماعات الدوحة لا تتضمن التزام ما اتُّفق عليه يوم 2 يوليو
كشف مصدر قيادي في حماس للأناضول أن ما أبلغت به قيادة الحركة عن نتائج اجتماعات الدوحة التي اختتمت الجمعة، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة "لا يتضمن التزام ما جرى الاتفاق عليه مسبقاً يوم 2 يوليو/تموز الماضي"، استناداً إلى مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن.
حماس: نتائج اجتماعات الدوحة لا تتضمن التزام ما اتُّفق عليه يوم 2 يوليو
حماس تقول إن نتائج اجتماعات الدوحة لا تتضمن التزاماً بما اتفق عليه بـ2 يوليو / صورة: Getty Images
16 أغسطس 2024

وأفاد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، بأن "ما أبلغت به قيادة الحركة اليوم، عن نتائج اجتماعات الدوحة لوقف إطلاق النار لا يتضمن التزاماً لما جرى الاتفاق عليه يوم 2 يوليو/تموز الماضي"، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبه، كشف مصدر فلسطيني مطلع، أن "المقترح الجديد الذي جرت مشاركته في الدوحة لا يتطرق إلى وضعية ممر نيتساريم ومحور فيلادلفيا"، وأضاف: "حتى الآن لا يوجد سوى تعهد شفوي أمريكي بالضغط على إسرائيل بخصوص نتساريم فيما سيخضع ملف محور فيلادلفيا للبحث خلال الأسبوع المقبل بالقاهرة".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الوسطاء في محادثات وقف إطلاق النار على غزة، أن الولايات المتحدة قدمت مقترحاً جديداً لتقليص الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس.

يأتي ذلك فيما تأمل واشنطن، التي تشيع انطباعات بمضي المحادثات في "أجواء إيجابية"، أن يسهم التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل على وقف الحرب وتبادل الأسرى، في ثني إيران وحزب الله عن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران في 31 يوليو/تموز الماضي، والقيادي بالحزب فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق.

وقدم الوسطاء لحماس بنود اطار اتفاق لوقف إطلاق النار في 2 يوليو/تموز الماضي، استناداً إلى المقترح الذي عرضه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو/أيار الماضي، لوقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى.

وهذه البنود تحقق وقفاً شاملاً للعدوان على غزة وانسحاباً كاملاً للاحتلال من القطاع وكسراً للحصار وفتحاً للمعابر، وإعادة إعمار وتحقيق صفقة جادة لتبادل الأسرى. وهو ما قابلته إسرائيل بالرفض واستمرار المجازر ووضع شروط جديدة تتعلق بالبقاء في ممر نيتساريم ومحور فيلادلفيا.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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